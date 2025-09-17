Джеймс Кэмерон не может дописать "Терминатора" - причина

Кадр из фильма "Терминатор". Фото: imdb.com

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон столкнулся с трудностями во время написания сценария к новому фильму "Терминатор". Продюсер подчеркнул, что мы "живем в эпоху научной фантастики".

Об этом пишет Daily Star.

Джеймс Кэмерон об ИИ

71-летний режиссер в прошлом году подтвердил планы по съемкам очередной части "Терминатора", о сейчас ему трудно писать научную фантастику. Дело в том, что сейчас очень быстро развиваются искусственный интеллект и технологии.

"Я должен написать новую историю о Терминаторе. Я еще не смог приступить к работе. Мы сейчас живем в эпоху научной фантастики", — поделился Кэмерон.

С момента выхода на экраны в 1984 году оригинальный фильм "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Гамильтон в главных ролях остается культовой классикой научной фантастики.

Джеймс Кэмерон подчеркнул, что будущее "Терминатора" зависит от создания инновационных и разнообразных сюжетов.

"Можно потерять новую аудиторию, поскольку она гораздо меньше интересуется этими вещами, чем вы думаете. У вас есть, по сути, бессильные главные герои, которые борются за свою жизнь, не получают поддержки от существующих властных структур и вынуждены обходить их, но при этом как-то сохраняют моральный компас. А потом вы добавляете к этому искусственный интеллект", — пояснил режиссер.

