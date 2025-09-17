Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Рада приняла закон о военном омбудсмане — детали
Главная Кино и сериалы Джеймс Кэмерон не может дописать "Терминатора" из-за ИИ

Джеймс Кэмерон не может дописать "Терминатора" из-за ИИ

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 12:49
Джеймс Кэмерон не может дописать "Терминатора" - причина
Кадр из фильма "Терминатор". Фото: imdb.com
Ключевые моменты Джеймс Кэмерон об ИИ

Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон столкнулся с трудностями во время написания сценария к новому фильму "Терминатор". Продюсер подчеркнул, что мы "живем в эпоху научной фантастики".

Об этом пишет Daily Star.

Реклама
Читайте также:

Джеймс Кэмерон об ИИ

71-летний режиссер в прошлом году подтвердил планы по съемкам очередной части "Терминатора", о сейчас ему трудно писать научную фантастику. Дело в том, что сейчас очень быстро развиваются искусственный интеллект и технологии.

"Я должен написать новую историю о Терминаторе. Я еще не смог приступить к работе. Мы сейчас живем в эпоху научной фантастики", — поделился Кэмерон.

С момента выхода на экраны в 1984 году оригинальный фильм "Терминатор" с Арнольдом Шварценеггером и Линдой Гамильтон в главных ролях остается культовой классикой научной фантастики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Terminator (@terminator)

Джеймс Кэмерон подчеркнул, что будущее "Терминатора" зависит от создания инновационных и разнообразных сюжетов.

"Можно потерять новую аудиторию, поскольку она гораздо меньше интересуется этими вещами, чем вы думаете. У вас есть, по сути, бессильные главные герои, которые борются за свою жизнь, не получают поддержки от существующих властных структур и вынуждены обходить их, но при этом как-то сохраняют моральный компас. А потом вы добавляете к этому искусственный интеллект", — пояснил режиссер.

От "Ксены" до "Баффи" — культовые и любимые сериалы 90-х.

Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше всего наград.

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF.

Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после вторых родов.

Любимый сериал украинцев продлили на 7 сезон — дата премьеры.

Арнольд Шварценеггер зарубежные звезды "Терминатор" фантастика Джеймс Кэмерон
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации