Начались съемки Домика на счастье - дата премьеры - дата премьеры

Кадр из сериала "Домик на счастье". Фото: instagram.com/budynok_na_shchastya12345

Очень популярный украинский сериал "Домик на счастье" продлили на седьмой сезон. Его премьера запланирована на 2026 год.

Об этом пишет "Новый канал".

Реклама

Читайте также:

Стартовали съемки "Домика на счастье"

Отмечается, что в новом сезоне Макс открывает новый бизнес, чтобы обеспечить семью. Однако герой погружается в дела с головой, что с негативом влияет на тепло и романтику в семье.

Новая жизнь начинается у Васи с Любой. Вася бросает злоупотреблять алкоголем и устраивается на работу в лесопилку. Однако Любе не хватает внимания и она начинает скучать по мужу. Зрителей также ждут новые герои.

"Сценаристы уже так идеально знают своих персонажей, что диалоги Васи и Любы прописаны филигранно. Как будто это мы их сами придумывали, никаких шуток предлагать не надо", — поделилась актриса Виталина Библив, которая играет Любу.

Пока создатели снимают 7 сезон, зрители смогут насладиться продолжением шестого сезона. Новые серии можно будет посмотреть уже с 29 сентября.

От "Ксены" до "Баффи" — культовые и любимые сериалы 90-х.

Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше всего наград.

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF.

Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после вторых родов.

Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии.