Главная Кино и сериалы Любимый сериал украинцев продлили на 7 сезон — дата премьеры

Любимый сериал украинцев продлили на 7 сезон — дата премьеры

Ua ru
Дата публикации 16 сентября 2025 14:07
Начались съемки Домика на счастье - дата премьеры - дата премьеры
Кадр из сериала "Домик на счастье". Фото: instagram.com/budynok_na_shchastya12345
Ключевые моменты Стартовали съемки "Домика на счастье"

Очень популярный украинский сериал "Домик на счастье" продлили на седьмой сезон. Его премьера запланирована на 2026 год.

Об этом пишет "Новый канал".

Читайте также:

Стартовали съемки "Домика на счастье"

Отмечается, что в новом сезоне Макс открывает новый бизнес, чтобы обеспечить семью. Однако герой погружается в дела с головой, что с негативом влияет на тепло и романтику в семье.

Новая жизнь начинается у Васи с Любой. Вася бросает злоупотреблять алкоголем и устраивается на работу в лесопилку. Однако Любе не хватает внимания и она начинает скучать по мужу. Зрителей также ждут новые герои.

"Сценаристы уже так идеально знают своих персонажей, что диалоги Васи и Любы прописаны филигранно. Как будто это мы их сами придумывали, никаких шуток предлагать не надо", — поделилась актриса Виталина Библив, которая играет Любу.

Пока создатели снимают 7 сезон, зрители смогут насладиться продолжением шестого сезона. Новые серии можно будет посмотреть уже с 29 сентября.

От "Ксены" до "Баффи" — культовые и любимые сериалы 90-х.

Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше всего наград.

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF.

Звезда "Сватов" показала, как восстанавливает фигуру после вторых родов.

Зеленский отметил госнаградами представителей киноиндустрии.

Автор:
Автор:
Вероника Новикова
