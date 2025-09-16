Розпочались зйомки Будиночку на щастя — дата прем'єри

Кадр з серіалу "Будиночок на щастя". Фото: instagram.com/budynok_na_shchastya12345

Дуже популярний український серіал "Будиночок на щастя" продовжили на сьомий сезон. Його прем'єру заплановано на 2026 рік.

Про це пише "Новий канал".

Зазначається, що в новому сезоні Макс відкриває новий бізнес, щоб забезпечити родину. Проте герой поринає в справи із головою, що з негативом впливає на тепло й романтику в родині.

Нове життя починається у Васі з Любою. Вася кидає зловживати алкоголем і влаштовується на роботу у лісопильню. Проте Любі не вистачає уваги й вона починає сумувати за чоловіком. На глядачів також чекають нові герої.

"Сценаристи вже так ідеально знають своїх персонажів, що діалоги Васі та Люби прописані філігранно. Наче це ми їх самі придумували, жодних жартів пропонувати не треба", — поділилась акторка Віталіна Біблів, яка грає Любу.

Поки творці знімають 7 сезон, глядачі зможуть насолодитися продовженням шостого сезону. Нові серії можна буде подивитися вже з 29 вересня.

