Леся Никитюк показала букет цветов от любимого - фото

Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Известная украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк похвасталась поклонникам роскошным подарком от любимого, военного Дмитрия Бабчука. Мужчина порадовал звезду огромным букетом цветов.

Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

Леся Никитюк обменялась подарками с любимым

Ведущая показала огромный букет белых хризантем от любимого. Никитюк отблагодарила военного вкусным блюдом. Ведущая приготовила Дмитрию домашние вареники.

"Ответочка", — ответила ведущая.

Никитюк также поделилась фото в теплых объятиях отца ее ребенка.

Жених ведущей Дмитрий Бабчук призвал мужчин чаще радовать своих девушек и женщин.

"Дарите своим женщинам цветы, играйте в доту, катайтесь на мопедах, присоединяйтесь к армии и просто будьте нормальными Джекичанами",— написал он.

Цветы Лесе Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк радует любимого. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

