Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Кино и сериалы Леся Никитюк похвасталась роскошным подарком от любимого — фото

Леся Никитюк похвасталась роскошным подарком от любимого — фото

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:42
Леся Никитюк показала букет цветов от любимого - фото
Леся Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Ключевые моменты Леся Никитюк обменялась подарками с любимым

Известная украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк похвасталась поклонникам роскошным подарком от любимого, военного Дмитрия Бабчука. Мужчина порадовал звезду огромным букетом цветов.

Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.

Реклама
Читайте также:

Леся Никитюк обменялась подарками с любимым

Ведущая показала огромный букет белых хризантем от любимого. Никитюк отблагодарила военного вкусным блюдом. Ведущая приготовила Дмитрию домашние вареники.

"Ответочка", — ответила ведущая.

Никитюк также поделилась фото в теплых объятиях отца ее ребенка.

Жених ведущей Дмитрий Бабчук призвал мужчин чаще радовать своих девушек и женщин.

"Дарите своим женщинам цветы, играйте в доту, катайтесь на мопедах, присоединяйтесь к армии и просто будьте нормальными Джекичанами",— написал он.

Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото - фото 1
Цветы Лесе Никитюк. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото - фото 2
Леся Никитюк радует любимого. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/
Леся Нікітюк похвалилася розкішним подарунком від коханого — фото - фото 3
Леся Никитюк и Дмитрий Бабчук. Фото: instagram.com/lesia_nikituk/

От "Ксены" до "Баффи" — культовые и любимые сериалы 90-х.

Победители "Эмми-2025" — какие сериалы собрали больше всего наград.

Лента украинского режиссера впервые получила главный приз TIFF.

Джеймс Кэмерон не может дописать "Терминатора" из-за ИИ.

Любимый сериал украинцев продлили на 7 сезон — дата премьеры.

кино соцсети Леся Никитюк цветы украинские звезды подарок
Вероника Новикова - Редактор
Автор:
Вероника Новикова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации