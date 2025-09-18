Леся Никитюк показала букет цветов от любимого - фото

Леся Никитюк похвасталась роскошным подарком от любимого — фото
Известная украинская телеведущая и актриса Леся Никитюк похвасталась поклонникам роскошным подарком от любимого, военного Дмитрия Бабчука. Мужчина порадовал звезду огромным букетом цветов.
Соответствующие кадры она опубликовала в Instagram.
Леся Никитюк обменялась подарками с любимым
Ведущая показала огромный букет белых хризантем от любимого. Никитюк отблагодарила военного вкусным блюдом. Ведущая приготовила Дмитрию домашние вареники.
"Ответочка", — ответила ведущая.
Никитюк также поделилась фото в теплых объятиях отца ее ребенка.
Жених ведущей Дмитрий Бабчук призвал мужчин чаще радовать своих девушек и женщин.
"Дарите своим женщинам цветы, играйте в доту, катайтесь на мопедах, присоединяйтесь к армии и просто будьте нормальными Джекичанами",— написал он.
