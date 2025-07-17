Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Инвестиции arrow Война не единственная угроза — что будет тормозить бизнес arrow

Война не единственная угроза — что будет тормозить бизнес

17 июля 2025 10:32
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор
Предприниматели назвали главные препятствия для ведения бизнеса на 2025-2028 годы
Мужчина в офисе изучает график. Фото: Freepik
Борис Жмур - Редактор
Борис Жмур
Редактор

Украинский бизнес продолжает приспосабливаться к реалиям длительной войны, однако вызовы не ограничиваются только ситуацией с безопасностью. По результатам июньского опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), в 2025-2028 годах предприниматели ожидают ряд барьеров, которые могут серьезно повлиять на их деятельность.

Как объясняет исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив, безопасность остается ключевым вызовом, однако предприниматели все четче видят и другие факторы — в частности, кадровый кризис и новые риски для производства.

Реклама
Читайте также:

Ситуация с безопасностью в Украине остается основным риском

58% опрошенных предприятий считают, что больше всего на их сектор в ближайшие годы повлияет именно ситуация с безопасностью — боевые действия, обстрелы, риски для физической инфраструктуры. Этот фактор доминирует в восприятии компаний независимо от их географического расположения.

"Бизнес живет в условиях ежедневных рисков: перебоев электроэнергии, разрушенных логистических маршрутов, угроз для работников. Это сдерживает инвестиции и долгосрочное планирование", — отмечает Кузякив.

Дефицит кадров и изменения на рынке труда

49% респондентов отметили, что проблемы с рабочей силой являются вторым по значению вызовом. Причины — как демографические (миграция, мобилизация), так и структурные (изменение квалификационных запросов рынка).

Нехватка работников ощутима в промышленности, логистике, аграрном секторе. Особенно не хватает технических специалистов и рабочих профессий. Даже рост зарплат не всегда помогает решить проблему.

Восстановление инфраструктуры после войны требует годы и средства

Третьим ключевым фактором, по мнению 40% предпринимателей, являются темпы и качество восстановления. Поврежденные дороги, мосты, электросети и объекты производственной инфраструктуры значительно замедляют восстановление полноценного производства.

"Без масштабного восстановления инфраструктуры бизнес не сможет нормально функционировать. Это касается не только Донецкой или Харьковской области, но и тыловых регионов, которые обеспечивают логистику", — отмечает Кузякив.

 

Война не единственная угроза — что будет тормозить бизнес - фото 1
Тенденции, влияющие на бизнес. Графика: ИЭИ

Стоимость энергоносителей и логистическая нестабильность

Еще 33% респондентов обратили внимание на подорожание энергоносителей, в частности электроэнергии и газа, а также сложности с логистикой. Задержки поставок, повышенные расходы на транспортировку, потери на этапе хранения — все это снижает маржинальность.

Проблемы с поставками импортного сырья из-за нестабильной геополитической ситуации также стали частью новой реальности.

Регуляторная и налоговая политика вызывают беспокойство

27% предпринимателей ожидают, что в ближайшие годы именно государственная политика в сфере регулирования и налогообложения может стать еще одним барьером. Частые изменения, нестабильность фискальной нагрузки, непрогнозируемость контроля — все это не добавляет уверенности инвесторам.

Хотя адаптация к нормам ЕС является частью этого процесса, только 17% считают ее значимым фактором для своего сектора.

 

Война не единственная угроза — что будет тормозить бизнес - фото 2
Как бизнес относится к государству. Графика: ИЭИ

Другие менее очевидные, но потенциально важные тренды

13% предпринимателей отметили геополитическую нестабильность как один из факторов, которые могут повлиять на бизнес. Столько же — развитие цифровых технологий. А вот влияние искусственного интеллекта, климатических вызовов и ограничения свободной торговли ожидает лишь 7% опрошенных.

Состояние производства показывает осторожное восстановление

Опрос также показал некоторые признаки оживления экономической активности:

  • доля предприятий, которые увеличили производство, выросла с 19,5% до 22,6%;
  • 62% компаний работают на полную или почти полную мощность;
  • доля бизнесов, которые не ожидают изменений в производстве, достигла 85,6% — это самый высокий показатель с октября 2022 года.

"Мы видим положительную динамику в некоторых секторах, но уровень неопределенности все еще высок", — подчеркивает Кузякив.

Портфель заказов сокращается и становится менее прогнозируемым

В июне средняя продолжительность портфеля заказов уменьшилась до 4,7 месяца. В лидерах — деревообрабатывающая, химическая и пищевая промышленности (до 5,5 месяца), а наименьший горизонт планирования — у производителей стройматериалов (3,2 месяца).

Это еще один индикатор, что бизнесу сложно строить долгосрочные стратегии.

 

Война не единственная угроза — что будет тормозить бизнес - фото 3
Препятствия для бизнеса в военное время. Графика: ИЭИ

Инфляционные ожидания остаются высокими

Более 42% компаний прогнозируют рост цен на сырье, материалы и готовую продукцию. Этот фактор давит на конечного потребителя и еще больше усложняет планирование.

Индекс деловой активности ИЭИ также снизился — с 0,13 до 0,09.

Методология опроса ИЭИ

Опрос проводился в июне 2025 года среди 473 промышленных предприятий в 21 из 27 регионов Украины. Методика — New Monthly Enterprises Survey, которая регулярно фиксирует настроение, ожидания и барьеры для бизнеса с мая 2022 года.

Как сообщалось, украинская экономика сталкивается с новой тревожной тенденцией: бизнесы массово релоцируются за границу. Предприниматели регистрируют компании и открывают производства в таких странах, как Польша, Венгрия и Узбекистан, ища лучших условий ведения дел, свободных от давления силовиков и коррупции в Украине.

Также мы рассказывали, что несмотря на значительный интерес к Украине, международный бизнес до сих пор колеблется с реальными инвестициями из-за войны. Однако это не останавливает все возможности: определенные секторы уже сейчас готовы к привлечению капитала.

инвестиции деньги бизнес Украинский бизнес деньги предприниматели
Реклама

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:05 Держали в рабстве — в Одессе накрыли реабилитационный центр

11:53 Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

11:51 Атака БпЛА на Днепр в ОГА сообщили о погибшем и раненых

11:35 Движение транспорта в центре Одессы изменят — причины

11:33 Компанию Вакарчука и стендап-шоу признали критически важными

Спортсмены РФ на международных аренах — Гутцайт назвал количество - 80x80

Спортсмены РФ на международных аренах — Гутцайт назвал количество

11:29 Зеленский сказал, когда украинских военных вернут с фронта

11:19 Нардеп объяснил, чем руководствовался Зеленский, обновляя Кабмин

11:10 Бюджетные тарифы Vodafone — что можно подключить дешевле в июле

11:05 Продажа земли — без этой проверки нотариусом сделки не будет

11:00 Международная помощь в 10,8 тыс. грн — как получить в июле

12:05 Держали в рабстве — в Одессе накрыли реабилитационный центр

11:53 Рада призначила Свириденко новим прем’єр-міністром

11:51 Атака БпЛА на Днепр в ОГА сообщили о погибшем и раненых

11:35 Движение транспорта в центре Одессы изменят — причины

11:33 Компанию Вакарчука и стендап-шоу признали критически важными

Спортсмены РФ на международных аренах — Гутцайт назвал количество - 80x80

Спортсмены РФ на международных аренах — Гутцайт назвал количество

11:29 Зеленский сказал, когда украинских военных вернут с фронта

11:19 Нардеп объяснил, чем руководствовался Зеленский, обновляя Кабмин

11:10 Бюджетные тарифы Vodafone — что можно подключить дешевле в июле

11:05 Продажа земли — без этой проверки нотариусом сделки не будет

11:00 Международная помощь в 10,8 тыс. грн — как получить в июле

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

06:33 День Государственности — что о нем знают одесситы

14 июля

19:44 Как выросли цены на квартиры в Одессе 2025 — стоимость у моря

11 июля

22:33 Жизнь под обстрелами — как сейчас живет Херсон

18:44 Как изменилось отношение одесситов к союзникам за 4 года войны

06:33 Осторожно, мошенники — как снять квартиру в Одессе на пике сезона

10 июля

18:44 Туристический сезон в Одессе — сколько стоит снять квартиру

9 июля

18:44 Арбузы, черешни и сливы — как изменились цены в магазинах Одессы

Text

08:00 Новый Кабмин и заседание НАТО из-за Украины — эфир Ранок.LIVE

16 июля
Text

22:43 Трамп подписывает законы для США — прямая трансляция

Text

19:13 Ситуация с укрытиями и инфраструктурой на Оболони — Київський час

Text

18:02 Трамп принимает у себя принца Бахрейна — прямой эфир

Text

17:50 Мерц убедил Трампа передать оружие Украине — эфир Вечір.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30 Непригодный к службе — что ждет на блокпосту ТЦК

7 июля 2025

13:06 Выезд за границу — без чего не пропустят в июле 2025 года

9 июля 2025

21:03 Берем кабачок и добавляем яйца — ужин, который вкуснее мяса

6 июля 2025

19:30 На помидорах желтеют и сохнут листья — как спасти урожай

7 июля 2025
Эксклюзив

00:08Какой должна быть пенсия в Украине — Гетманцев назвал цифры

11 июля 2025

10:35 Нашли больше ожидаемого — где в Украине обнаружили газ

9 июля 2025

03:00 Десерт без духовки "Облачко" — за 10 мин из простых ингредиентов

8 июля 2025

08:15 Право собственности — когда могут аннулировать летом 2025

5 июля 2025

18:40 Они жили уже не раз — даты рождения особенных людей

8 июля 2025

03:00 Ягодный десерт "Легкость" за 5 минут — рецепт без сливок

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации