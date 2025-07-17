Предприниматели назвали главные препятствия для ведения бизнеса на 2025-2028 годы

Мужчина в офисе изучает график. Фото: Freepik

Украинский бизнес продолжает приспосабливаться к реалиям длительной войны, однако вызовы не ограничиваются только ситуацией с безопасностью. По результатам июньского опроса Института экономических исследований и политических консультаций (ИЭИ), в 2025-2028 годах предприниматели ожидают ряд барьеров, которые могут серьезно повлиять на их деятельность.

Как объясняет исполнительный директор ИЭИ Оксана Кузякив, безопасность остается ключевым вызовом, однако предприниматели все четче видят и другие факторы — в частности, кадровый кризис и новые риски для производства.

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Ситуация с безопасностью в Украине остается основным риском

58% опрошенных предприятий считают, что больше всего на их сектор в ближайшие годы повлияет именно ситуация с безопасностью — боевые действия, обстрелы, риски для физической инфраструктуры. Этот фактор доминирует в восприятии компаний независимо от их географического расположения.

"Бизнес живет в условиях ежедневных рисков: перебоев электроэнергии, разрушенных логистических маршрутов, угроз для работников. Это сдерживает инвестиции и долгосрочное планирование", — отмечает Кузякив.

Дефицит кадров и изменения на рынке труда

49% респондентов отметили, что проблемы с рабочей силой являются вторым по значению вызовом. Причины — как демографические (миграция, мобилизация), так и структурные (изменение квалификационных запросов рынка).

Нехватка работников ощутима в промышленности, логистике, аграрном секторе. Особенно не хватает технических специалистов и рабочих профессий. Даже рост зарплат не всегда помогает решить проблему.

Восстановление инфраструктуры после войны требует годы и средства

Третьим ключевым фактором, по мнению 40% предпринимателей, являются темпы и качество восстановления. Поврежденные дороги, мосты, электросети и объекты производственной инфраструктуры значительно замедляют восстановление полноценного производства.

"Без масштабного восстановления инфраструктуры бизнес не сможет нормально функционировать. Это касается не только Донецкой или Харьковской области, но и тыловых регионов, которые обеспечивают логистику", — отмечает Кузякив.

Тенденции, влияющие на бизнес. Графика: ИЭИ

Стоимость энергоносителей и логистическая нестабильность

Еще 33% респондентов обратили внимание на подорожание энергоносителей, в частности электроэнергии и газа, а также сложности с логистикой. Задержки поставок, повышенные расходы на транспортировку, потери на этапе хранения — все это снижает маржинальность.

Проблемы с поставками импортного сырья из-за нестабильной геополитической ситуации также стали частью новой реальности.

Регуляторная и налоговая политика вызывают беспокойство

27% предпринимателей ожидают, что в ближайшие годы именно государственная политика в сфере регулирования и налогообложения может стать еще одним барьером. Частые изменения, нестабильность фискальной нагрузки, непрогнозируемость контроля — все это не добавляет уверенности инвесторам.

Хотя адаптация к нормам ЕС является частью этого процесса, только 17% считают ее значимым фактором для своего сектора.

Как бизнес относится к государству. Графика: ИЭИ

Другие менее очевидные, но потенциально важные тренды

13% предпринимателей отметили геополитическую нестабильность как один из факторов, которые могут повлиять на бизнес. Столько же — развитие цифровых технологий. А вот влияние искусственного интеллекта, климатических вызовов и ограничения свободной торговли ожидает лишь 7% опрошенных.

Состояние производства показывает осторожное восстановление

Опрос также показал некоторые признаки оживления экономической активности:

доля предприятий, которые увеличили производство, выросла с 19,5% до 22,6%;

62% компаний работают на полную или почти полную мощность;

доля бизнесов, которые не ожидают изменений в производстве, достигла 85,6% — это самый высокий показатель с октября 2022 года.

"Мы видим положительную динамику в некоторых секторах, но уровень неопределенности все еще высок", — подчеркивает Кузякив.

Портфель заказов сокращается и становится менее прогнозируемым

В июне средняя продолжительность портфеля заказов уменьшилась до 4,7 месяца. В лидерах — деревообрабатывающая, химическая и пищевая промышленности (до 5,5 месяца), а наименьший горизонт планирования — у производителей стройматериалов (3,2 месяца).

Это еще один индикатор, что бизнесу сложно строить долгосрочные стратегии.

Препятствия для бизнеса в военное время. Графика: ИЭИ

Инфляционные ожидания остаются высокими

Более 42% компаний прогнозируют рост цен на сырье, материалы и готовую продукцию. Этот фактор давит на конечного потребителя и еще больше усложняет планирование.

Индекс деловой активности ИЭИ также снизился — с 0,13 до 0,09.

Методология опроса ИЭИ

Опрос проводился в июне 2025 года среди 473 промышленных предприятий в 21 из 27 регионов Украины. Методика — New Monthly Enterprises Survey, которая регулярно фиксирует настроение, ожидания и барьеры для бизнеса с мая 2022 года.

Как сообщалось, украинская экономика сталкивается с новой тревожной тенденцией: бизнесы массово релоцируются за границу. Предприниматели регистрируют компании и открывают производства в таких странах, как Польша, Венгрия и Узбекистан, ища лучших условий ведения дел, свободных от давления силовиков и коррупции в Украине.

Также мы рассказывали, что несмотря на значительный интерес к Украине, международный бизнес до сих пор колеблется с реальными инвестициями из-за войны. Однако это не останавливает все возможности: определенные секторы уже сейчас готовы к привлечению капитала.