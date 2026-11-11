Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE

Выход пенсионера на работу — это не только дополнительный доход к пенсии. Это также возникновение определенных обязательств перед государством. Однако каждый получатель пенсионных выплат обязан в установленный срок уведомить органы Пенсионного фонда о трудоустройстве или увольнении. Несоблюдение этой нормы грозит образованием задолженности и необходимостью возвращать излишне начисленные средства.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на Закон Украины, передают Новини.LIVE.

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Кого касается это требование и почему важны сроки

Сообщить о начале трудовой деятельности необходимо в течение 10 дней. Такое требование закреплено пунктом 3 части второй статьи 16 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Уведомлять фонд нужно не только в случае классического трудоустройства по трудовой книжке, но и если пенсионер:

заключил гражданско-правовой договор (ГПД);

зарегистрировался в качестве физического лица-предпринимателя (ФЛП);

начал самостоятельную профессиональную деятельность.

Отменят ли пенсию из-за работы

Сама по себе пенсия в связи с трудоустройством не отменяется. Однако это лишает работающего пенсионера права на некоторые виды надбавок, доплат и повышений, которые государство выделяет исключительно неработающим гражданам.

Если своевременно не уведомить фонд, выплаты будут продолжаться по «неработающему» стандарту. Из-за этого возникнет переплата пенсионных средств, которые впоследствии придется вернуть государству.

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Однако в случае увольнения пенсионерам также следует уведомлять ПФУ об изменении статуса. В таком случае контролирующий орган вернет все причитающиеся выплаты как безработному пенсионеру.

Как уведомить ПФУ о начале работы

Чтобы подтвердить изменение статуса, необходимо предоставить:

трудовую книжку с соответствующей записью или приказ о приеме на работу;

гражданско-правовой договор;

выписку из Единого государственного реестра

о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности (для предпринимателей).

Обязательно ли обращаться в ПФУ

Подтвердить начало или прекращение трудовых отношений можно двумя способами — дистанционно и при личном посещении ПФУ.

Тем, кому не хочется идти лично, удобным способом остается онлайн-метод. Для этого необходимо лишь авторизоваться на официальном веб-портале электронных услуг ПФУ с помощью квалифицированной электронной подписи или Дія.Підпису и загрузить сканы документов через личный кабинет.

Те, кто предпочитает личное посещение, могут обратиться в любой ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины с бумажными документами.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, могут ли украинцы вернуть деньги, которые не выплачивались после выхода на пенсию. Согласно законодательству, пенсию по возрасту назначают со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Однако перед этим украинцы должны лично обратиться в ПФУ.

Также Новини.LIVE сообщали, кому могут разрешить выйти на пенсию после получения 25 лет стажа. Такая петиция появилась на сайте Кабинета министров Украины. Такое требование объясняют "профессиональными рисками и эмоциональным выгоранием".