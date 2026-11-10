Женщины на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут рассчитывать на выплату пенсии за прошлые годы, но не во всех случаях. Если человек достиг пенсионного возраста, но обратился в Пенсионный фонд с заявлением с опозданием, деньги за предыдущий период, как правило, не начисляются. Другая ситуация — когда пенсия уже назначена, но средства не выплачивались по вине самого Пенсионного фонда. Закон предусматривает различные сроки возврата таких денег.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Реклама

Вернут ли деньги, если человек поздно обратился за пенсией

В соответствии со статьей 45-1 Закона Украины № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсию по возрасту назначают со дня, следующего за днём достижения пенсионного возраста. Но для этого человек должен обратиться в Пенсионный фонд не позднее чем через три месяца после дня достижения пенсионного возраста.

Если этот срок пропустить, пенсию назначат со дня обращения в ПФУ. То есть получить деньги за весь период с момента достижения пенсионного возраста только на том основании, что человек уже имел право на выплаты, не удастся.

Когда ПФУ должен вернуть деньги за прошлые годы

Другие правила действуют, если пенсия уже назначена, но человек не получал причитающиеся ему средства. В таком случае важно выяснить, по чьей вине произошла задержка.

Читайте также:

Статья 46 Закона № 1058-IV предусматривает два варианта:

Если пенсионер не получал деньги по своей вине, выплату за прошедший период ограничивают тремя годами до дня обращения. Одновременно может быть выплачена сумма не более чем за 12 месяцев, а остальная часть задолженности выплачивается ежемесячно равными частями, не превышающими месячный размер пенсии. Если средства не выплачивались по вине Пенсионного фонда, задолженность должна быть выплачена за весь прошедший период без ограничения сроком. Также предусмотрена компенсация потери части доходов.

Однако длительное отсутствие выплат само по себе еще не означает, что Пенсионный фонд обязан вернуть все деньги. Необходимо установить, имел ли он обязанность выплачивать пенсию в конкретный период и кто несет ответственность за ее непоступление.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какие льготы для пенсионеров действуют в ноябре. Одной из таких льгот является освобождение от уплаты единого социального взноса за себя в случае ведения хозяйственной деятельности. Еще одной льготой является бесплатный проезд в общественном транспорте при его наличии.

Также Новини.LIVE сообщали, из-за чего пенсионеры могут терять деньги. При оформлении пенсии украинцы допускают ошибки, из-за которых недополучают выплаты. Недоплата может годами оставаться незамеченной, а пенсионер будет терять значительные суммы.