Пожилая женщина на улице. Фото: Новини.LIVE

Пожилые люди в Украине могут рассчитывать на ряд государственных гарантий. Речь идет о льготах для пенсионеров, в частности о скидках на коммунальные услуги, проезде в общественном транспорте, уплате налогов, доступности лекарственных средств и пр. Мы разобрались, какая поддержка предусмотрена для граждан с пенсионным удостоверением в ноябре 2026 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о льготах для пенсионеров в Украине.

Реклама

Кто может не платить налоги

Для пенсионеров действует освобождение от уплаты единого социального взноса за себя в случае ведения хозяйственной деятельности. Однако добровольное начисление средств не отменили, поэтому выполнение налогового обязательства осталось на усмотрение ФЛП.

Также в ноябре не придется платить земельный налог, если площадь территории в собственности не превышает установленный норматив. В 2026 году актуальными являются такие ограничения:

для города — до 0,10 гектара;

для поселка — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

Отдельно действуют лимиты в зависимости от целевого назначения участка: для дачного строительства — до 0,10 гектара, для индивидуального гаража — до 0,01 гектара, для ведения садоводства — не более 0,12 гектара.

Читайте также:

Бесплатный проезд в общественном транспорте

Пенсионеры не должны покупать билеты на проезд в пригородных электричках, троллейбусах, трамваях и городских автобусах на муниципальных маршрутах. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров "О бесплатном проезде пенсионеров в общественном транспорте".

В то же время льгота не распространяется на такси, поезда дальнего следования (плацкартные вагоны, купе, спальные вагоны, скоростные поезда "Интерсити") и междугородние автобусы. Стоит помнить об отсутствии государственной поддержки при планировании поездки.

Скидки на коммунальные услуги

Наличие определенного статуса гарантирует пожилым людям снижение расходов на электроэнергию, газ и водоснабжение. В ноябре действуют такие скидки на коммунальные услуги для пенсионеров:

100% — для лиц с особыми заслугами перед Родиной, людей с инвалидностью вследствие войны, бывших педагогических/медицинских/фармацевтических работников и библиотекарей в сельских местностях;

75% — для участников боевых действий;

50% — для участников войны и членов семей погибших защитников.

Для других категорий украинцев скидки утверждаются только при соблюдении установленного лимита дохода. В 2026 году среднемесячный совокупный доход семьи за последние шесть месяцев не должен превышать 4 660 грн в расчете на одного человека. В частности детям войны гарантируют 25% оплаты коммунальных услуг.

Возрастные доплаты к пенсии

По достижении определенного возраста пенсионерам повышают ежемесячное финансовое обеспечение. После выполнения 70 лет сумма увеличивается на 300 грн, 75 лет — на 456 грн, 80 лет — на 570 грн.

При этом общий размер пенсии не может превышать 10 340,35 грн, иначе надбавку не утвердят. Отдельно обращаться в Пенсионный фонд не нужно — суммы пересчитываются автоматически.

Ранее Новини.LIVE писали, почему ПФУ может потребовать вернуть часть выплат. Закон обязывает получателей пенсий своевременно уведомлять контролирующий орган об изменении персональных данных или социального статуса. Если этого не произошло, возможен перерасчет финансового обеспечения с требованием вернуть излишне выплаченные средства.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам могут отказать в пенсии. С 1 января 2027 года повысится минимальный порог страхового стажа. Для 60-летних планка поднимется до 34 лет стажа вместо 33 лет. Необходимо учитывать эти нововведения при планировании выхода на пенсию.