Пенсионеры гуляют по парку. Фото: Pexels

Пенсионный возраст в Украине для мужчин и женщин остается неизменным и составляет 60 лет. В то же время точный возраст выхода на заслуженный отдых зависит от нескольких факторов, главный из которых — продолжительность страхового стажа. Минимальный порог для стажа будет повышен с 1 января 2027 года, поэтому часть украинцев рискует не выйти на пенсию вовремя.

Об условиях назначения пенсий рассказали в Пенсионном фонде Украины, передают Новини.LIVE.

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Как изменятся условия выхода на пенсию

В 2026 году для украинцев действуют следующие требования:

в 60 лет — должно быть минимум 33 года страхового стажа;

в 63 года — от 23 до 33 лет стажа;

в 65 лет — от 15 до 23 лет стажа.

Уже с начала 2027 года правила изменятся. Для 60-летних установят минимальный порог в 34 года стажа, для 63-летних — от 24 до 34 лет, а для 65-летних — от 15 до 24 лет стажа.

Какие есть варианты, если стажа не хватает

Если человеку исполнилось 60 лет, но он накопил меньше стажа, чем необходимо, можно продолжить официально работать. Каждый месяц работы, за который уплачиваются страховые взносы, будет зачтен в стаж. Продолжительность такой "отсрочки" зависит от того, сколько еще лет стажа необходимо накопить.

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Государство также позволяет "докупить" стаж задним числом, добровольно уплатив страховые взносы. Соответствующий договор заключается с Пенсионным фондом. Однако, если у человека значительный дефицит стажа, такой вариант может оказаться финансово невыгодным, и лучше будет подождать до 63 или 65 лет.

Контролировать стаж нужно задолго до пенсии

Украинцам рекомендуют отслеживать данные о своем стаже, даже если до пенсионного возраста еще далеко. Это поможет избежать проблем непосредственно при оформлении пенсии. Ознакомиться с информацией можно в личном кабинете на веб-портале ПФУ, авторизовавшись с помощью КЭП, "Дія. Підпису" или BankID.

Если в реестре есть какие-либо неточности или неучтенные периоды работы, то заняться исправлением стоит сразу. Данные о стаже, приобретенном после 1 января 2004 года, вносятся в реестр автоматически, а периоды работы до 2004 года можно подтвердить записями в трудовой книжке или другими справками, предусмотренными законодательством.

Также Новини.LIVE сообщали, что страховой стаж могут зачесть в двойном размере. Такое право предоставляется далеко не всем украинцам, ведь оно зависит от условий труда. Несмотря на льготные условия для стажа, пенсию в таких случаях рассчитывают по общим правилам — исключительно в одинарном размере.

Ранее Новини.LIVE писали, что участники боевых действий имеют право на специальную доплату к пенсии. Однако в отдельных случаях ее могут не назначить. Чтобы избежать таких ситуаций, важно внимательно общаться с ПФУ и проверять, учитываются ли все документы при перерасчете выплаты.