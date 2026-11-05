Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Люди похилого віку в Україні можуть розраховувати на деякі державні гарантії. Йдеться про пільги для пенсіонерів, зокрема щодо знижок на комунальні послуги, проїзду у громадському транспорті, сплати податків, доступності лікарських засобів тощо. Ми розібралися, яка підтримка передбачена для громадян із пенсійним посвідченням у листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про пільги для пенсіонерів в Україні.

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Хто може не платити податки

Для пенсіонерів діє звільнення від сплати єдиного соціального внеску за себе у разі ведення господарської діяльності. Проте добровільне нарахування коштів не скасували, тож виконання податкового зобов'язання залишилося на вибір ФОПів.

Також у листопаді не доведеться сплачувати земельний податок, якщо площа території у власності не перевищує встановлений норматив. У 2026 році актуальними є такі обмеження:

для міста — до 0,10 гектара;

для селища — до 0,15 гектара;

для села — до 0,25 гектара.

Окремо діють ліміти залежно від цільового призначення ділянки: для дачного будівництва — до 0,10 гектара, для індивідуального гаража — до 0,01 гектара, для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара.

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Безплатний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери не повинні купувати квитки для проїзду у приміських електричках, тролейбусах, трамваях і міських автобусах на комунальних маршрутах. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Водночас пільга не поширюється на таксі, потяги далекого сполучення (плацкарти, купе, спальні вагони, швидкісні поїзди "Інтерсіті") та міжміські автобуси. Варто пам'ятати про відсутність державної підтримки під час планування подорожі.

Знижки на комунальні послуги

Наявність певного статусу гарантує людям похилого віку зниження витрат на світло, газ і водопостачання. У листопаді діють такі знижки на комунальні послуги для пенсіонерів:

100% — для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх педагогічних/медичних/фармацевтичних працівників і бібліотекарів у сільських місцевостях;

75% — для учасників бойових дій;

50% — для учасників війни та членів сімей загиблих захисників.

Для інших категорій українців знижки затверджують лише в разі дотримання встановленого ліміту доходу. У 2026 році середньомісячний сукупний заробіток сім'ї за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 грн у розрахунку на одну людину. Зокрема дітям війни гарантують 25% оплати комунальних послуг.

Вікові доплати до пенсії

Після досягнення певного віку пенсіонерам підвищують щомісячне фінансове забезпечення. Коли виповнюється 70 років, сума збільшується на 300 грн, 75 років — на 456 грн, 80 років — на 570 грн.

При цьому загальний розмір пенсії не може перевищувати 10 340,35 грн, інакше надбавку не затвердять. Окремо звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — суми перераховують автоматично.

Раніше Новини.LIVE писали, чому ПФУ може вимагати повернути частину виплат. Закон зобов’язує отримувачів пенсій вчасно повідомляти контролюючий орган про зміну персональних даних або соціального статусу. Якщо цього не відбулося, можливий перерахунок фінансового забезпечення із вимогою повернути зайві кошти.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям можуть відмовити у пенсії. З 1 січня 2027 року підвищиться мінімальний поріг для страхового стажу. Для 60-річних планка підніметься до 34 років стажу замість 33 років. Необхідно зважати на нововведення під час планування виходу на пенсію.