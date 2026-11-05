Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЗаконБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пільги для пенсіонерів у листопаді: яку підтримку гарантує держава

Пільги для пенсіонерів у листопаді: яку підтримку гарантує держава

Ua ru
5 листопада 2026 16:10
Знижки на комуналку, виплати і проїзд у транспорті: які пільги мають пенсіонери в листопаді Новини.LIVE
Жінка похилого віку на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Люди похилого віку в Україні можуть розраховувати на деякі державні гарантії. Йдеться про пільги для пенсіонерів, зокрема щодо знижок на комунальні послуги, проїзду у громадському транспорті, сплати податків, доступності лікарських засобів тощо. Ми розібралися, яка підтримка передбачена для громадян із пенсійним посвідченням у листопаді 2026 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає про пільги для пенсіонерів в Україні.

Реклама

Хто може не платити податки

Для пенсіонерів діє звільнення від сплати єдиного соціального внеску за себе у разі ведення господарської діяльності. Проте добровільне нарахування коштів не скасували, тож виконання податкового зобов'язання залишилося на вибір ФОПів.

Також у листопаді не доведеться сплачувати земельний податок, якщо площа території у власності не перевищує встановлений норматив. У 2026 році актуальними є такі обмеження:

  • для міста — до 0,10 гектара;
  • для селища — до 0,15 гектара;
  • для села — до 0,25 гектара.

Окремо діють ліміти залежно від цільового призначення ділянки: для дачного будівництва — до 0,10 гектара, для індивідуального гаража — до 0,01 гектара, для ведення садівництва — не більше 0,12 гектара.

Читайте також:

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери не повинні купувати квитки для проїзду у приміських електричках, тролейбусах, трамваях і міських автобусах на комунальних маршрутах. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Водночас пільга не поширюється на таксі, потяги далекого сполучення (плацкарти, купе, спальні вагони, швидкісні поїзди "Інтерсіті") та міжміські автобуси. Варто пам'ятати про відсутність державної підтримки під час планування подорожі.

Знижки на комунальні послуги

Наявність певного статусу гарантує людям похилого віку зниження витрат на світло, газ і водопостачання. У листопаді діють такі знижки на комунальні послуги для пенсіонерів:

  • 100% — для осіб з особливими заслугами перед Батьківщиною, людей з інвалідністю внаслідок війни, колишніх педагогічних/медичних/фармацевтичних працівників і бібліотекарів у сільських місцевостях;
  • 75% — для учасників бойових дій;
  • 50% — для учасників війни та членів сімей загиблих захисників.

Для інших категорій українців знижки затверджують лише в разі дотримання встановленого ліміту доходу. У 2026 році середньомісячний сукупний заробіток сім'ї за останні шість місяців не повинен перевищувати 4 660 грн у розрахунку на одну людину. Зокрема дітям війни гарантують 25% оплати комунальних послуг.

Вікові доплати до пенсії

Після досягнення певного віку пенсіонерам підвищують щомісячне фінансове забезпечення. Коли виповнюється 70 років, сума збільшується на 300 грн, 75 років — на 456 грн, 80 років — на 570 грн.

При цьому загальний розмір пенсії не може перевищувати 10 340,35 грн, інакше надбавку не затвердять. Окремо звертатися до Пенсійного фонду не потрібно — суми перераховують автоматично.

Раніше Новини.LIVE писали, чому ПФУ може вимагати повернути частину виплат. Закон зобов’язує отримувачів пенсій вчасно повідомляти контролюючий орган про зміну персональних даних або соціального статусу. Якщо цього не відбулося, можливий перерахунок фінансового забезпечення із вимогою повернути зайві кошти.

Також Новини.LIVE розповідали, що деяким українцям можуть відмовити у пенсії. З 1 січня 2027 року підвищиться мінімальний поріг для страхового стажу. Для 60-річних планка підніметься до 34 років стажу замість 33 років. Необхідно зважати на нововведення під час планування виходу на пенсію.

податки пенсіонери пільги громадський транспорт знижки
Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації