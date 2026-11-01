Жінки стоять на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українські пенсіонери повинні бути уважними до змін обставин в особистому житті, адже про деякі з них необхідно повідомляти державі. Якщо приховати нові обставини або несвоєчасно проінформувати відповідні органи, існує ризик "урізання" пенсійної виплати або навіть примусового повернення вже нарахованих коштів.

Про що необхідно повідомляти та у які терміни, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду України в Харківській області, передають Новини.LIVE.

Реклама

Коли потрібно звернутися до ПФУ

Законодавством передбачені не тільки гарантії для пенсіонерів, але й правила, яких ті повинні дотримуватися. Зокрема, необхідно інформувати органи Пенсійного фонду у разі будь-яких коригувань соціального статусу або особистих даних.

Попереджати потрібно про працевлаштування, офіційне звільнення з роботи, а також відкриття ФОП для власної справи та його закриття.

Також ПФУ повинен знати про:

Читайте також:

зміну прізвища, імені чи по батькові;

отримання нового паспорта ID-картки або зміну податкового номера;

зміну офіційного місця реєстрації чи проживання пенсіонера;

виїзд пенсіонера за кордон на постійне проживання.

Чому пенсія може перетворитися на борг

Пенсійний фонд регулярно звіряє інформацію про отримувачів виплат через державні реєстри. Іноді виникають ситуації, коли пенсіонер продовжує отримувати надбавки, на які вже не має права. Таке трапляється, коли громадянин влаштувався на роботу або відкрив власну справу, але приховав це від ПФУ або забув повідомити у належний період. Якщо ПФУ виявляє таке порушення, то нараховує "борг" на суму надміру виплачених коштів.

У таких випадках пенсіонеру пропонують добровільно повернути неправомірно отримані виплати. Якщо ж діалог не складається, то ПФУ може утримувати частину коштів із наступних пенсій.

Українці, які отримують пенсію за вислугу років, також повинні бути обачними та враховувати норми законодавства. Якщо такий громадянин працевлаштовується на посаду, що дає право на цей вид пільгово забезпечення, виплату пенсії призупиняють на період роботи. Неповідомлення ПФУ у такому випадку може призвести до значних фінансових проблем.

Як повідомити про зміни та в який термін

ПФУ суворо перевіряє підстави для нарахування кожної доплати або надбавки, тому пенсіонерам потрібно інформувати про зміни у документах, статусі чи працевлаштуванні впродовж 10 днів з моменту виникнення таких обставин.

Пенсіонеру не обов'язкового особисто відвідувати сервісний центр Пенсійного фонду та стояти в чергах. Повідомити про зміни можна дистанційно за допомогою електронних сервісів фонду.

Для цього потрібно:

авторизуватися на вебпорталі ПФУ за допомогою електронного підпису;

знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення"

обрати заяву про внесення змін до пенсійної справи та прикріпити необхідні документи, наприклад, новий паспорт або наказ про звільнення чи прийняття на роботу.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українці можуть збільшити розмір своєї пенсії. Якщо відстрочити вихід на заслужений відпочинок, виплата може зрости на 30-50%. Однак точна сума залежить від того, як довго людина продовжить працювати після 60 років.

Також Новини.LIVE писали, що українці ризикують втратити пенсію за декілька місяців. Це можливо за умови пізнішого подання заяви на призначення виплат. Якщо пройшло понад три місяці з моменту досягнення пенсійного віку, пенсію призначать з дня звернення.