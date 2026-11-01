Женщины стоят на улице. Фото: Новини.LIVE

Украинские пенсионеры должны внимательно следить за изменениями в личной жизни, ведь о некоторых из них необходимо сообщать государству. Если скрыть новые обстоятельства или несвоевременно проинформировать соответствующие органы, существует риск "урезания" пенсионных выплат или даже принудительного возврата уже начисленных средств.

О чем необходимо сообщать и в какие сроки, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, передают Новини.LIVE.

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Когда нужно обратиться в ПФУ

Законодательством предусмотрены не только гарантии для пенсионеров, но и правила, которых они должны придерживаться. В частности, необходимо информировать органы Пенсионного фонда в случае любых изменений социального статуса или личных данных.

Уведомлять необходимо о трудоустройстве, официальном увольнении с работы, а также об открытии ФЛП для ведения собственного дела и его закрытии.

Также ПФУ должен знать о:

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смене фамилии, имени или отчества;

получение нового паспорта или ID-карты либо изменение налогового номера;

смене официального места регистрации или проживания пенсионера;

выезде пенсионера за границу на постоянное место жительства.

Почему пенсия может превратиться в долг

Пенсионный фонд регулярно сверяет информацию о получателях выплат через государственные реестры. Иногда возникают ситуации, когда пенсионер продолжает получать надбавки, на которые уже не имеет права. Такое случается, когда гражданин устроился на работу или открыл собственное дело, но скрыл это от ПФУ или забыл сообщить в установленный срок. Если ПФУ выявляет такое нарушение, то начисляет "долг" на сумму излишне выплаченных средств.

В таких случаях пенсионеру предлагают добровольно вернуть неправомерно полученные выплаты. Если же диалог не складывается, то ПФУ может удерживать часть средств из последующих пенсий.

Украинцы, получающие пенсию за выслугу лет, также должны быть осмотрительными и учитывать нормы законодательства. Если такой гражданин устраивается на должность, дающую право на этот вид льготного обеспечения, выплату пенсии приостанавливают на период работы. Неуведомление ПФУ в таком случае может привести к значительным финансовым проблемам.

Как сообщить об изменениях и в какой срок

ПФУ строго проверяет основания для начисления каждой доплаты или надбавки, поэтому пенсионерам необходимо сообщать об изменениях в документах, статусе или трудоустройстве в течение 10 дней с момента возникновения таких обстоятельств.

Пенсионеру не обязательно лично посещать сервисный центр Пенсионного фонда и стоять в очередях. Сообщить об изменениях можно дистанционно с помощью электронных сервисов фонда.

Для этого необходимо:

авторизоваться на веб-портале ПФУ с помощью электронной подписи;

найти раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать заявление о внесении изменений в пенсионное дело и прикрепить необходимые документы, например, новый паспорт или приказ об увольнении или приеме на работу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут увеличить размер своей пенсии. Если отложить выход на заслуженный отдых, выплата может вырасти на 30-50%. Однако точная сумма зависит от того, как долго человек продолжит работать после 60 лет.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы рискуют лишиться пенсии за несколько месяцев. Это возможно в случае запоздалой подачи заявления о назначении выплат. Если с момента достижения пенсионного возраста прошло более трех месяцев, пенсию назначат со дня обращения.