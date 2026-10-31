Жінка розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Люди похилого віку рідко потребують великої кількості послуг, коли йде мова про мобільні тарифні плани. Для них важливіше заощадити кошти, тому українські оператори зв’язку надають окремі пропозиції саме для пенсіонерів. Ми дізналися, що входить у пакети Київстару, Vodafone та lifecell станом на листопад 2026 року та скільки доведеться платити щомісяця.

Сайт Новини.LIVE розповідає про тарифні плани для пенсіонерів від мобільних операторів України.

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Тарифний план Київстару

Компанія забезпечує абонентів від 60 років та осіб з інвалідністю спеціальним пакетом послуг під назвою "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". За обслуговування потрібно платити лише 220 грн/міс., а наповнення включає:

10 ГБ трафіку (з них 8 ГБ діють у роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

100 хвилин на розмови по Україні;

100 SMS;

Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Додатково присутні Суперсили, з яких можна підключити одну безплатно. Наприклад, Київстар надає 300 хвилин на розмови по Україні та дзвінки за кордон або 5 ГБ мобільного трафіку в роумінгу. Плюс є сервіси Helsi, WOG, "Відео на ходу", "Соцмережі та месенджери", "Є зв'язок".

Тарифний план Vodafone

Мобільний оператор не запустив окремого тарифного плану для пенсіонерів, однак надав змогу підключити акцію "POVAGA" клієнтам від 55 років. Умови передбачають використання пакета послуг Flexx Go з великою знижкою — замість 350 або 450 грн/міс. потрібно платити лише 200 грн.

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Важлива умова — доведеться перенести номер у мережу Vodafone за допомогою сервісу MNP. Тобто акція призначена лише для нових абонентів, які ухвалили рішення змінити мобільного оператора. Серед переваг можна виділити захищену SIM, оскільки обслуговування прив’яжуть до паспортних даних.

Тарифний план lifecell

Громадянам України від 55 років запропонували акційний тарифний план "Турбота" за 190 грн/міс. Він включає 20 ГБ трафіку, безліміт на деякі мобільні застосунки, 1000 хвилин на розмови, необмежені дзвінки на номери lifecell та безплатну роздача інтернету.

"Після використання перших 50 ГБ на застосунки швидкість трафіку буде становити до 1 Мбіт/с до кінця дії оплаченого пакету послуг на 4 тижні. Для відновлення доступу на швидкості без обмежень — перезамовте пакет послуг (*700#)", — йдеться на сайті компанії.

Перевагою цього тарифного плану, крім вигідної вартості, є фіксація витрат на обслуговування до кінця 2027 року. Іншими словами, ціна 190 грн/міс. не зміниться, що дозволить абонентам ефективно планувати свій бюджет на послуги мобільного зв’язку.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти мобільних операторів України можуть заощаджувати кошти на зв’язку. Київстар, Vodafone та lifecell пропонують своїм клієнтам вигідні акції або знижки на тарифні плани. Ми дізналися, що потрібно підключити для збереження коштів.

Також Новини.LIVE розповідали, які пакети послуг від lifecell подорожчали наприкінці жовтня 2026 року. Деяким абонентам доводиться більше платити за інтернет-трафік на смартфоні. Ціни зросли на 20 або 50 грн для корпоративних клієнтів, але наповнення тарифних планів теж збільшилося.