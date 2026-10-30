Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Мобільні оператори України пропонують клієнтам тарифні плани на різний гаманець. Абоненти Київстару в листопаді 2026 року можуть підключити пакети послуг, орієнтуючись на індивідуальні потреби у зв'язку. Ми розібралися, що буде доступно користувачам найближчим часом і скільки доведеться платити за місяць обслуговування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Ціни на тарифні плани Київстару

Компанія забезпечує клієнтів багатьма варіантами, які відрізняються наповненням і вартістю. Плюс деякі пакети послуг доступні лише вибраним категоріям громадян. Тому перед підключенням необхідно перевірити, чи немає обмежень на використання тарифного плану.

Найближчим часом Київстар не готується до перегляду цін, отже станом на листопад 2026 року абоненти зможуть обирати серед таких пропозицій:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — від 370 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — від 450 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт — 750 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Комфорт — 220 грн/міс.;

Дитячий — 270 грн/міс.;

СуперГіг — 500 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Перевага — 250 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 450 грн/міс.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — від 550 грн/міс.

Ці тарифні плани включають всі базові послуги мобільного зв'язку, а вартість обслуговування вказана без урахування знижок та акційних пропозицій. Пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" можуть обрати лише особи з інвалідністю та пенсіонери, а "Дитячий" — неповнолітні від 6 до 16 років включно.

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Оновлення тарифних планів Київстару

Мобільний оператор попередив абонентів, що з 4 листопада 2026 року деякі пакети послуг будуть оновлені. Відомо про перейменування пропозицій та їх закриття для нових підключень.

"Поточні актуальні тарифи лінійки Все разом та тариф Дитячий отримають нові назви та будуть закриті. Їх не зможуть підключити нові користувачі, а також абоненти, що переходять від іншого оператора чи змінюють тариф", — уточнили в компанії.

Водночас для чинних користувачів умови обслуговування не зміняться — жодних додаткових дій для переходу на інші пакети послуг робити не потрібно. Київстар не уточнив, чи планує переглянути вартість оновлених тарифних планів.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар внесе зміни у деякі тарифні плани з 1 листопада. Абонентам дозволять телефонувати на вигідних умовах до Угорщини, Нідерландів і Словенії. Плюс компанія передбачила розширення наповнення пакетів послуг, зокрема у питанні Суперсил і повідомлень.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує красивий номер Київстару в жовтні 2026 року. Абоненти можуть сформувати комбінацію цифр за власним бажанням, заплативши від 600 до 3 000 грн. До 30 жовтня діє знижка 50% на прості номери — потрібно віддати лише 300 грн.