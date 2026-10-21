Магазин Київстару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Один із популярних в Україні мобільних операторів запропонував вигідну знижку на послугу замовлення красивого номера. Абоненти Київстару можуть купити комбінацію, яка їм найбільше сподобається, до 30 жовтня 2026 року включно. Ціна простого номера становить лише 300 грн. Ми розібралися, що отримають українці за свої гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Скільки коштують красиві номери Київстару

Мобільний оператор дозволяє підібрати комбінацію цифр за власним бажанням і максимально персоніфікувати номер телефону. На вибір клієнтів — чотири категорії, що характеризуються різною вартістю, а саме:

прості номери — 600 грн;

срібні номери — 800 грн;

золоті номери — 2 000 грн;

платинові номери — 3 000 грн.

На прості комбінації діє знижка 50% до 30 жовтня 2026 року — замовники віддадуть лише 300 грн. Додатково потрібно буде обрати тарифний план, за підключення якого доведеться заплатити окремо. А перший пакет послуг включений у ціну красивого номера.

"Нову SIM-карту доставлять безкоштовно. Вибирайте зручний спосіб: у відділення Нової Пошти, поштомат або кур’єром за вказаною адресою. Якщо замовите eSIM, чекати на доставку не потрібно — номер підключається онлайн за допомогою QR-коду", — уточнили в Київстарі.

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Які є типи красивих номерів

Абонентам нададуть доступ до формування комбінації цифр за кількома типами: перший — зі схожим номером, другий — з кодом 077, третій — з поєднанням цифр у потрібному порядку, четвертий — з улюбленим числом, п'ятий — з обраними чотирма цифрами наприкінці номера, шостий — з особливою датою.

Щоб купити красивий номер Київстару, необхідно виконати простий алгоритм дій. Спершу треба визначитися з типом і ввести бажані цифри, після чого натиснути кнопку "вибрати" поруч із номером, який сподобався найбільше.

Наступні кроки — підібрати тарифний план, оплатити покупку і дочекатися доставки фізичної SIM-карти (це безплатно). В разі замовлення eSIM потрібно лише відсканувати QR-код, який надійде після стягнення коштів, і розпочати користування красивим номером.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар оновив деякі тарифні плани. Пакети послуг у лінійці Домашнього Інтернету з 15 жовтня 2026 року коштують дорожче. Водночас мобільний оператор запропонував додаткові вигідні сервіси та акції.

Також Новини.LIVE розповідали, що тарифні плани lifecell подорожчають наприкінці жовтня. Мобільний оператор ухвалив рішення підняти вартість пакетів послуг для корпоративних абонентів. При цьому наповнення покращиться.