Жінка біля магазину lifecell. Фото: Новини.LIVE

Один із популярних мобільних операторів України попередив абонентів про зміну вартості тарифних планів. Оновлення торкнеться не лише ціни, але й назви та наповнення пакетів послуг. Клієнтам lifecell доведеться платити більше за обслуговування, проте вони отримають покращену кількість гігабайтів для доступу до інтернет-мережі.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

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Нові умови тарифних планів lifecell

Компанія вирішила підняти ціни для корпоративних абонентів. Користувачам деяких тарифних планів доведеться більше витрачати на послуги, проте вони отримають покращене наповнення. З 28 жовтня 2026 року вартість перебуватиме на такому рівні:

Інтернет для бізнесу 30 ГБ — 199 грн замість 149 грн;

Інтернет для бізнесу 60 ГБ — 249 грн замість 199 грн;

Інтернет для бізнесу 100 ГБ — 349 грн замість 299 грн;

Інтернет для бізнесу 300 ГБ — 369 грн замість 349 грн.

Аналогічні ціни будуть встановлені для тарифних планів передоплати. Якщо підключити або заплатити за місячний пакет послуг до 27 жовтня, нова вартість почне застосовуватися не одразу, а з 1 листопада.

"За бажанням абоненти вищевказаних тарифних планів мають можливість з 20.10.2026 до 30.11.2026 (включно) без додаткової оплати змінити тарифний план на будь-який інший, доступний для підключення", — уточнили в lifecell.

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Що зміниться для абонентів lifecell

Вищі ціни передбачають змінене наповнення. Мобільний оператор покращить умови обслуговування, зокрема збільшить кількість гігабайтів для доступу в інтернет. У межах тарифних планів абоненти зможуть використовувати:

Інтернет для бізнесу 30 ГБ — 40 ГБ трафіку замість 30 ГБ (з них 6 ГБ у роумінгу замість 5 ГБ);

Інтернет для бізнесу 60 ГБ — 70 ГБ трафіку замість 60 ГБ (з них 7 ГБ у роумінгу);

Інтернет для бізнесу 100 ГБ — 150 ГБ трафіку замість 100 ГБ (з них 10 ГБ у роумінгу);

Інтернет для бізнесу 300 ГБ — 300 ГБ трафіку (з них 12 ГБ у роумінгу).

Також пакети послуг перейменують відповідно до нової кількості гігабайтів. Лише для тарифного плану "Інтернет для бізнесу 300 ГБ" не передбачили жодних змін, окрім підвищення вартості. Зауважимо, клієнтам мобільного оператора надають безлімітні дзвінки у межах корпоративної групи плюс нетарифікований доступ до соціальних мереж.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти мобільних операторів можуть заощаджувати кошти на зв’язку в листопаді 2026 року. Компанії пропонують різні варіанти зниження витрат: акційні тарифні плани, знижки, інші переваги обслуговування. Ми дізналися, як українцям отримати вигоду.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани підійдуть пенсіонерам у листопаді 2026 року. Київстар, Vodafone та lifecell запропонували вигідні умови своїм клієнтам. Наприклад, можна підключити спеціальні пакети послуг із достатнім наповненням, але зниженою вартістю.