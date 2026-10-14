Тарифні плани для пенсіонерів у жовтні: що доступно в Київстарі, Vodafone та lifecell

Дві жінки сидять на лавочці. Фото: Pexels

Враховуючи регулярне зростання вартості тарифних планів деяких мобільних операторів України, абоненти намагаються шукати рішення для економії коштів. Особливо гостро це питання стоїть для пенсіонерів, які часто не можуть витрачати близько 350-400 грн у середньому на зв'язок. Ми дізналися, які пропозиції доступні в жовтні 2026 року для людей похилого віку.

Сайт Новини.LIVE розповідає про тарифні плани для пенсіонерів від Київстару, Vodafone та lifecell.

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Тарифний план Київстару

Вже давно компанія запустила окремий пакет послуг для осіб з інвалідністю та абонентів від 60 років під назвою "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Він коштує 220 грн/міс. і пропонує достатнє наповнення, зокрема:

10 ГБ трафіку (з них 8 ГБ діють у роумінгу);

безлім на дзвінки в мережі;

100 хвилин на розмови по Україні;

100 SMS;

Київстар ТБ Легкий (200+ каналів, базова колекція фільмів/серіалів/шоу від 1+1 Video);

Домашній Інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с.

Якщо обсягу послуг не вистачає на місяць, можна підключити одну з Суперсил на вибір. Перелік включає 5 ГБ у роумінгу додатково, 300 хвилин на інші мережі та за кордон, а також сервіси "Є зв'язок", Helsi, WOG, "Відео на ходу", "Соцмережі та месенджери".

Тарифний план Vodafone

Мобільний оператор не запропонував окремого тарифного плану для пенсіонерів, однак запустив акцію "POVAGA" для клієнтів від 55 років. Її продовжили до 31 жовтня 2026 року, проте можуть оновити термін дії ще на місяць. Важлива умова — користувач повинен бути новим клієнтом Vodafone і перенести номер у мережу за допомогою сервісу MNP.

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Тоді йому підключать контрактний пакет послуг Flexx Go за 200 грн/міс. замість 350 грн (стандартна ціна). Мобільний номер абонента залишиться незмінним і всі контакти зможуть додзвонитися без перешкод. Додаткова перевага — захищена SIM, адже обслуговування прив’яжуть до паспортних даних.

Тарифний план lifecell

Для громадян України від 55 років доступна акційна пропозиція "Турбота" вартістю 190 грн/міс. У межах тарифного плану надають такі обсяги послуг:

20 ГБ трафіку;

безліміт на деякі мобільні застосунки;

1000 хвилин на розмови по Україні;

необмежені дзвінки на номери lifecell;

безплатна роздача інтернету через пристрої.

Якщо підключити послугу "Економія", вдасться зберегти до 15% на оплаті тарифного плану. Більше того, компанія зафіксувала ціну до кінця 2027 року, тобто навіть у випадку дорожчання інших пакетів послуг абоненти "Турботи" платитимуть 190 грн щомісяця.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що абоненти Київстару можуть підключити Суперсилу YouTube Premium Lite. Тепер не обов’язкового купувати підписку за 85 грн на місяць, бо послуга стала доступна в більшості тарифних планів безплатно. Ми дізналися, які умови активації Суперсили.

Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар підвищив вартість архівних тарифних планів. Абоненти з 8 жовтня 2026 року змушені платити за мобільний зв'язок більше. Причини — зростання витрат на обслуговування та відновлення мережі, дорожчання обладнання тощо.