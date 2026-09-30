Тарифні плани Київстару подорожчають з 8 жовтня: як можуть змінитися ціни і хто платитиме більше

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор України оголосив про зміни в умовах обслуговування. Абонентів Київстару чекають нові ціни на тарифні плани з 8 жовтня 2026 року. Причинами підвищення вартості в компанії назвали дорожчання пального, обладнання та інших ресурсів, необхідних для функціонування мережі. Стабільна робота вимагає ухвалення непопулярних рішень.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Зміни для абонентів Київстару

Мобільний оператор попередив клієнтів про нові умови обслуговування з 8 жовтня. Через необхідність постійно інвестувати в енергостійкість мережі, посилення резервного живлення і підтримку стабільного зв’язку після російських атак Київстару доведеться підвищити вартість тарифних планів.

"Оскільки витрати на підтримку та відновлення мережі зростають, з 8 жовтня 2026 року для частини абонентів зміниться вартість тарифів. Такі абоненти заздалегідь отримають SMS про нові умови та додаткові можливості", — пояснили в компанії.

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Якщо клієнтів не влаштують ціни, вони зможуть підключити інший актуальний пакет послуг або достроково розірвати договір відповідно до чинного законодавства. Ближче до граничної дати абонентам відправлять детальну інформацію про зміни.

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Які тарифні плани можуть подорожчати

Безпосередньо Київстар в офіційному дописі на сайті не розкрив назви тарифних планів, яких торкнеться цінове оновлення. Однак у спільноті "MZU — Мобільний Зв'язок України" в Telegram з’явився список пакетів послуг, що можуть подорожчати з 8 жовтня:

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LOVE UA Свобода 2024 — 250 грн/міс. замість 190 грн;

LOVE UA База — 250 грн/міс. замість 200 грн;

LOVE UA Світло 2024 — 310 грн/міс. замість 260 грн;

LOVE UA Світло 2024 (із Суперсилою "Економія") — 250 грн/міс. замість 200 грн.

Станом на середу, 30 вересня, немає підтвердження, що саме ці пропозиції Київстару подорожчають найближчим часом. Варто дочекатися офіційного повідомлення від мобільного оператора і лише після цього ухвалювати рішення про подальше обслуговування.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує і що включає найдешевший тарифний план Київстару. Абоненти можуть підключити пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 370 грн на місяць. Мобільний оператор пропонує дешевші варіанти, проте вони доступні обмеженому колу осіб.

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Також Новини.LIVE розповідали, що Київстар скасував вигідну знижку для корпоративних абонентів. Нові клієнти компанії могли користуватися акцією "Бізнес-старт" і платити за тарифні плани на 35% менше протягом шести місяців. Однак їм запропонували інші умови обслуговування.