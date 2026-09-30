Тарифные планы Киевстара подорожают с 8 октября: как могут измениться цены и кто будет платить больше

Киевстар изменит цены с 8 октября: какие тарифные планы подорожают
Популярный мобильный оператор Украины объявил об изменениях в условиях обслуживания. Абонентов Киевстара ждут новые цены на тарифные планы с 8 октября 2026 года. Причинами повышения стоимости в компании назвали удорожание топлива, оборудования и других ресурсов, необходимых для функционирования сети. Стабильная работа требует принятия непопулярных решений.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.
Изменения для абонентов Киевстара
Мобильный оператор предупредил клиентов о новых условиях обслуживания с 8 октября. Из-за необходимости постоянно инвестировать в энергостойкость сети, усиление резервного питания и поддержание стабильной связи после российских атак Киевстару придется повысить стоимость тарифных планов.
"Поскольку расходы на поддержку и восстановление сети растут, с 8 октября 2026 года для части абонентов изменится стоимость тарифов. Такие абоненты заранее получат SMS о новых условиях и дополнительных возможностях", — пояснили в компании.
Если клиентов не устроят цены, они смогут подключить другой актуальный пакет услуг или досрочно расторгнуть договор в соответствии с действующим законодательством. Ближе к предельной дате абонентам отправят подробную информацию об изменениях.
Какие тарифные планы могут подорожать
Непосредственно Киевстар в официальном сообщении на сайте не раскрыл названия тарифных планов, которых коснется ценовое обновление. Однако в сообществе "MZU — Мобильная Связь Украины" в Telegram появился список пакетов услуг, что могут подорожать с 8 октября:
- LOVE UA Свобода 2024 — 250 грн/мес. вместо 190 грн;
- LOVE UA База — 250 грн/мес. вместо 200 грн;
- LOVE UA Свет 2024 — 310 грн/мес. вместо 260 грн;
- LOVE UA Свет 2024 (с Суперсилой "Экономия") — 250 грн/мес. вместо 200 грн.
По состоянию на среду, 30 сентября, нет подтверждения, что именно эти предложения Киевстара подорожают в ближайшее время. Следует дождаться официального сообщения от мобильного оператора и только после этого принимать решение о дальнейшем обслуживании.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит и что включает самый дешевый тарифный план Киевстара. Абоненты могут подключить пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 370 грн в месяц. Мобильный оператор предлагает и более дешевые варианты, но они доступны ограниченному кругу лиц.
Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар отменил выгодную скидку для корпоративных абонентов. Новые клиенты компании могли пользоваться акцией "Бизнес-старт" и платить за тарифные планы на 35% меньше в течение шести месяцев. Однако им предложили другие условия обслуживания.