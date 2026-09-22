Киевстар закроет выгодное предложение для абонентов в сентябре: на кого повлияют изменения

Сотрудники магазина Киевстар. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор Украины предупредил абонентов об изменениях в условиях обслуживания. С 29 сентября 2026 года для корпоративных клиентов Киевстара закроют специальное предложение "Бизнес-старт". Оно предусматривает предоставление скидки 35% для новых пользователей на первые шесть месяцев. В скором времени от этого варианта экономии компания откажется.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Предложение "Бизнес-старт" от Киевстара

Корпоративным абонентам, впервые пользующимся услугами мобильного оператора, предоставляют выгодную скидку на тарифные планы в течение первых шести месяцев обслуживания. Клиенты платят такие суммы в сентябре 2026 года:

На связи — 260 грн/мес. вместо 400 грн.;

На связи Безлим — 390 грн/мес. вместо 600 грн.;

На связи Безлим+ — 650 грн/мес. вместо 1000 грн.

"По условиям специального предложения "Бизнес-старт" скидка 35% на первые полгода предоставляется новым клиентам. Это юридические лица или ФЛП, еще не пользующиеся бизнес-тарифами Киевстара. Скидка будет действовать, начиная с первого месяца", — уточнили в компании.

Что изменится для абонентов Киевстара

Мобильный оператор принял решение закрыть "Бизнес-старт" с 29 сентября. При этом действующие клиенты, уже подключившие скидку, смогут в дальнейшем ею пользоваться, пока не истечет срок действия акционного предложения. Киевстар запустит новую выгодную программу под названием "Покупай больше".

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По утверждению оператора, текущие запросы рынка систематически меняются, поэтому условия обслуживания клиентов совместно с услугами тоже необходимо адаптировать к новым реалиям. Киевстар проанализировал потребности корпоративных абонентов и разработал другой механизм поддержки.

Предполагается, что пользователи получат еще больше преимуществ после перехода на программу выгодной мобильной связи "Покупай больше". В частности украинцам будут предоставлять скидку на ежемесячную абонентскую плату на каждый подключенный номер.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит самый дешевый тарифный план Киевстара. Мобильный оператор предоставляет доступ к пакету услуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 370 грн/мес. Он включает 40 ГБ трафика, безлим на звонки в сети, 300 минут на разговоры и 300 SMS по Украине.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут подключить тарифные планы нового виртуального мобильного оператора U Mobile. Они стоят 360 и 400 грн/мес., снабжая пользователей достаточным наполнением. Плюс можно активировать пакет услуг на 3, 6 или 12 месяцев вперед.