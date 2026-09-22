Київстар закриє вигідну пропозицію для абонентів у вересні: на кого вплинуть зміни

Працівники магазину Київстар. Фото: Google Maps

Популярний мобільний оператор України попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування. З 29 вересня 2026 року для корпоративних клієнтів Київстару закриють спеціальну пропозицію "Бізнес-старт". Вона передбачає надання знижки 35% для нових користувачів на перші шість місяців. Незабаром від цього варіанту економії компанія відмовиться.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Пропозиція "Бізнес-старт" від Київстару

Корпоративним абонентам, які вперше користуються послугами мобільного оператора, надають вигідну знижку на тарифні плани протягом перших шести місяців обслуговування. Клієнти сплачують такі суми у вересні 2026 року:

На зв'язку — 260 грн/міс. замість 400 грн;

На зв'язку Безлім — 390 грн/міс. замість 600 грн;

На зв'язку Безлім+ — 650 грн/міс. замість 1000 грн.

"За умовами спеціальної пропозиції "Бізнес-старт" знижка 35% на перші пів року надається новим клієнтам. Це юридичні особи чи ФОП, які ще не користуються бізнес-тарифами Київстару. Знижка діятиме, починаючи з першого місяця", — уточнили в компанії.

Що зміниться для абонентів Київстару

Мобільний оператор ухвалив рішення закрити "Бізнес-старт" із 29 вересня. При цьому чинні клієнти, які вже підключили знижку, зможуть надалі нею користуватися, поки не закінчиться термін дії акційної пропозиції. Натомість Київстар запустить нову вигідну програму під назвою "Купуй більше".

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За твердженням оператора, поточні запити ринку систематично змінюються, тому й умови обслуговування клієнтів спільно з послугами також необхідно адаптувати до нових реалій. Київстар проаналізував потреби корпоративних абонентів і розробив інший механізм підтримки.

Передбачається, що користувачі отримають ще більше переваг після переходу на програму вигідного мобільного зв’язку "Купуй більше". Зокрема українцям надаватимуть знижку на щомісячну абонентську плату на кожен підключений номер.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує найдешевший тарифний план Київстару. Мобільний оператор надає доступ до пакета послуг "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 370 грн/міс. Він включає 40 ГБ трафіку, безлім на дзвінки в мережі, 300 хвилин на розмови і 300 SMS по Україні.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть підключити тарифні плани від нового віртуального мобільного оператора U Mobile. Вони коштують 360 і 400 грн/міс., забезпечуючи користувачів достатнім наповненням. Плюс можна активувати пакет послуг на 3, 6 або 12 місяців наперед.