Подписка YouTube Premium Lite от Киевстара: почему абоненты могут не платить

Девушка с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Популярный мобильный оператор Украины запустил новую Суперсилу, доступную большинству абонентов. Пользователи тарифных планов Киевстара могут бесплатно подключить YouTube Premium Lite. Это позволит смотреть видео без рекламы, скачивать ролики на смартфон, просматривать их в фоновом режиме. Стандартная стоимость услуги в октябре 2026 года — 85 грн/мес.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Новая Суперсила от Киевстара

Мобильный оператор позволяет абонентам выбирать одну-две Суперсилы — специальные услуги или сервисы — и подключать без дополнительной платы. Список доступных вариантов достаточно широк, но отличается для каждого тарифного плана. Хотя многие Суперсилы повторяются.

Клиенты Киевстара могут активировать новое предложение — YouTube Premium Lite. Для этого необходимо воспользоваться мобильным приложением оператора: выбрать Суперсилу из списка, авторизироваться через Google и указать адрес электронной почты, для которого будет действовать подписка.

"Вы сможете смотреть видео на YouTube без рекламы, загружать их и просматривать оффлайн, а также воспроизводить в фоновом режиме. Это удобно — смотрите заранее загруженные видео в путешествиях или слушайте с выключенным экраном", — написали в компании.

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Чем отличаются подписки на YouTube

Абоненты Киевстара могут подключить пакеты Premium или Premium Lite, экономя деньги на ежемесячных подписках. Ведь услуги мобильного оператора обойдутся дешевле — 159 и 85 грн/мес. соответственно, а подписка непосредственно на YouTube стоит 179 и 99 грн/мес.

Возможности YouTube Premium включают:

все видео без рекламы;

загрузка и фоновое воспроизведение;

YouTube Music без рекламы и другие преимущества;

дополнительные функции — скачок вперед, продолжить просмотр, очередь и т.п.;

нетарифицируемый интернет.

Premium Lite позволяет воспроизводить большинство видео без рекламы (может появляться в клипах, Shorts, поиске и на главной), а также скачивать и смотреть в фоновом режиме (кроме музыкальных клипов, треков и Shorts). Все остальные возможности для более дешевой подписки недоступны.

Следует отметить, что в абонентов будет взиматься двойная плата при подключении услуги через другую платформу, в частности Apple Store или Google Play. Сначала необходимо отменить действующую подписку, а уже потом оформлять ее через Киевстар во избежание лишних расходов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что с 29 сентября корпоративные абоненты Киевстара не могут воспользоваться предложением "Бизнес-старт" . Оно обеспечивало скидкой 35% на первые шесть месяцев обслуживания. Однако для клиентов запустят новую программу под названием "Покупай больше".

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит самый дешевый тарифный план lifecell в октябре 2026 года. Абоненты должны платить всего 100 грн в месяц за пакет услуг "Лайфсет S". Он включает ограниченное наполнение: безлимитный домашний интернет и 10 ГБ мобильного трафика.