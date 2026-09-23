Самый дешевый тарифный план стоит всего 100 грн: что lifecell предлагает абонентам

Девушка с телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Мобильные операторы в Украине предлагают абонентам пакеты услуг на любой кошелек. Кто-то выбирает самые дешевые тарифные планы, дабы не переплачивать за лишние сервисы, а кому-то нужно максимальное наполнение. Мы разобрались, что можно подключить от lifecell за минимальную цену по состоянию на конец сентября 2026 года и какие услуги удастся получить за свои деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

Реклама

Тарифный план "Лайфсет S"

Самым дешевым является пакет услуг из линейки, которая сочетает интернет, телевидение и мобильную связь. Правда, пользователи бюджетного тарифного плана получат лишь доступ к интернету. За "Лайфсет S" абоненты компании платят всего 100 грн/мес. — это действительно самая низкая стоимость среди предложений всех украинских операторов.

В то же время объемы услуг не впечатляют. За свои деньги клиенты lifecell получат:

безлимитный домашний интернет;

10 ГБ мобильного трафика (из которых 2 ГБ можно потратить в ЕС).

Скорость домашнего интернета зависит от технологии, доступной по адресу подключения: до 1 Гбит/с — по технологии GPON, до 100 Мбит/с — по технологии Ethernet. Чтобы позвонить кому-либо, придется потратить дополнительные деньги. Стандартная тарификация — 2 грн/минута на все номера (городские, мобильные, lifecell).

Читайте также:

"В пакет услуг на 4 недели тарифного плана "Лайфсет S" включен пакет "Минимальный" для ознакомления с приложением, которое включает доступ к 5 национальным телеканалам и просмотр на 5 устройствах", — уточнили в компании.

Одно из преимуществ использования самого дешевого тарифного плана — цена зафиксирована до конца 2027 года. То есть абонентам не придется платить больше, даже если другие предложения мобильного оператора будут умеренно дорожать.

Самый дорогой тариф от lifecell

Для сравнения, стоит ознакомиться с наполнением самого дорогого пакета услуг — "Мега". Он стоит 550 грн/мес. для абонентов предоплаты и включает:

50 ГБ трафика (безлимит при своевременной оплате);

18 ГБ в роуминге (включаются в общий объем);

безлимит на большое количество мобильных приложений;

1000 минут на звонки по Украине (плюс 1000 минут при своевременной оплате);

безлимит на звонки в сети;

120+ телеканалов.

Услуга "Тарифная подписка" позволяет подключить тарифный план на 6 или 12 месяцев вперед и сэкономить от 10% до 15% на оплате. В случае персонификации номера стоимость обслуживания снижается до 450 грн/мес., а если перенести номер телефона в сеть lifecell, цена опустится до 350 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар отменит скидку 35% для корпоративных абонентов. С 29 сентября 2026 года новые клиенты не смогут воспользоваться акцией "Бизнес-старт". Вместо этого мобильный оператор запустит улучшенное предложение "Покупай больше".

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут воспользоваться услугами виртуального мобильного оператора за 360 или 400 грн/мес. Компания под брендом U Mobile запустила для абонентов несколько тарифных планов. Они предоставляют трафик и минуты на разговоры.