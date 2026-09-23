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Головна Економіка Найдешевший тарифний план lifecell: що отримають абоненти за 100 грн

Найдешевший тарифний план lifecell: що отримають абоненти за 100 грн

Ua ru
23 вересня 2026 19:10
Найдешевший тарифний план коштує всього 100 грн: що lifecell пропонує абонентам
Дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Мобільні оператори в Україні пропонують абонентам пакети послуг на різний гаманець. Хтось обирає найдешевші тарифні плани, аби не переплачувати за зайві сервіси, а комусь потрібне максимальне наповнення. Ми розібралися, що можна підключити від lifecell за мінімальну ціну станом на кінець вересні 2026 року і які послуги вдасться отримати за свої гроші.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт lifecell.

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Тарифний план "Лайфсет S"

Найдешевшим є пакет послуг із лінійки, яка поєднує інтернет, телебачення і мобільний зв'язок. Щоправда, користувачі бюджетного тарифного плану отримають лише доступ до інтернет-мережі. За "Лайфсет S" абоненти компанії платять усього 100 грн/міс. — це дійсно найнижча вартість серед пропозицій усіх українських операторів.

Водночас обсяги послуг не вражають. За свої гроші клієнти lifecell отримають:

  • безлімітний домашній інтернет;
  • 10 ГБ мобільного трафіку (з яких 2 ГБ можна витратити в ЄС).

Швидкість домашнього інтернету залежить від технології, що доступна за адресою підключення: до 1 Гбіт/с — за технологією GPON, до 100 Мбіт/с — за технологією Ethernet. Щоб комусь зателефонувати, доведеться витратити додаткові кошти. Стандартна тарифікація - 2 грн/хвилина на всі номери (міські, мобільні, lifecell).

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"В пакет послуг на 4 тижні тарифного плану "Лайфсет S" включено пакет "Мінімальний" для ознайомлення із застосунком, який включає доступ до 5 національних телеканалів і перегляд на 5-х пристроях", — уточнили в компанії.

Одна з переваг користування найдешевшим тарифним планом — ціну зафіксували до кінця 2027 року. Тобто абонентам не доведеться платити більше, навіть якщо інші пропозиції мобільного оператора будуть помірно дорожчати.

Найдорожчий тариф від lifecell

Для порівняння, варто ознайомитися з наповненням найдорожчого пакета послуг — "Мега". Він коштує 550 грн/міс. для абонентів передоплати і включає:

  • 50 ГБ трафіку (безліміт за своєчасну оплату);
  • 18 ГБ у роумінгу (входять до загального обсягу);
  • безліміт на велику кількість мобільних застосунків;
  • 1000 хвилин на розмови по Україні (плюс 1000 хвилин за своєчасну оплату);
  • безлім на розмови в мережі;
  • 120+ телеканалів.

Послуга "Тарифна підписка" дозволяє підключити тарифний план на 6 або 12 місяців наперед і заощадити від 10% до 15% на оплаті. В разі персоніфікації номера вартість обслуговування знижується до 450 грн/міс., а якщо перенести номер телефону в мережу lifecell, ціна опуститься до 350 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що Київстар скасує знижку 35% для корпоративних абонентів. Із 29 вересня 2026 року нові клієнти не зможуть отримати вигоду з акцією "Бізнес-старт". Натомість мобільний оператор запустить покращену пропозицію "Купуй більше".

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть скористатися послугами віртуального мобільного оператора за 360 або 400 грн/міс. Компанія під брендом U Mobile запустила для абонентів кілька тарифних планів. Вони забезпечують трафіком і хвилинами на розмови.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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