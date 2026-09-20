Найдешевший тарифний план Vodafone у вересні 2026 року: за що платять абоненти

Дівчина розмовляє по телефону. Фото: Новини.LIVE

Абонентам Vodafone пропонують пакети послуг на різний гаманець і з достатнім наповненням. Водночас навіть найдешевший тарифний план мобільного оператора важко назвати бюджетним, враховуючи ціну. Ми дізналися, скільки він коштує та які обсяги трафіку, хвилин на розмови, SMS тощо включає у вересні 2026 року.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Vodafone.

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Найдешевший тарифний план Vodafone

На відміну від конкурентів — Київстару та lifecell — компанія не запровадила окремих пакетів послуг зі зниженими цінами для різних категорій абонентів. Наприклад, пенсіонерів, осіб з інвалідністю або дітей.

Тому найдешевший тарифний план вартістю 350 грн/міс. під назвою GigaCombo може підключити будь-який клієнт мобільного оператора. За такі гроші користувачі отримують:

безлімітний трафік;

11 ГБ у роумінгу;

безлімітний Домашній Інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с;

необмежені дзвінки в мережі по Україні;

500 хвилин на розмови в Україні та ЄС;

90+ ТБ-каналів з Vodafone TV;

50 хвилин на дзвінки за кордон (з України в ЄС і між державами-членами ЄС).

"Інтернет для дому в тарифах GigaCombo надається за технологією GPON. Швидкість передачі даних за цією технологією досягає 1 Гбіт/с (≈1 000 Мбіт/с). Це вдесятеро швидше, ніж звичайний домашній інтернет (100 Мбіт/с)", — пояснили в компанії.

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Абоненти Vodafone можуть менше платити за найдешевший тарифний план. По-перше, при переході на GigaCombo надається знижка 100 грн на перші шість місяців обслуговування. Тобто клієнти платять 250 грн протягом пів року.

По-друге, вартість знижується для українців, які перенесли мобільний номер у мережу Vodafone за допомогою сервісу MNP. Тоді ціна перебуватиме на рівні 250 грн/міс., поки компанія не змінить умови.

По-третє, для нових абонентів, які обрали тарифний план GigaCombo, передбачена знижка 100 грн на перші шість місяців. Починаючи з сьомого місяця, діятиме стандартна вартість пакета послуг. Наповнення у всіх трьох ситуаціях не змінюється.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні з'явився віртуальний мобільний оператор U Mobile. Він запропонував абонентам кілька тарифних планів вартістю 360 і 400 грн на місяць. Українцям потрібно купити новий стартовий пакет зі звичайною SIM-картою чи підключити eSIM.

Також Новини.LIVE розповідали, що Vodafone запустив нову лінійку тарифних планів із 15 вересня 2026 року. Ними можуть скористатися корпоративні абоненти — ФОП та юридичні особи. Йдеться про пакети послуг, які призначені для керування IoT-пристроями.