Самый дешевый тарифный план Vodafone в сентябре 2026 года: за что платят абоненты

Девушка разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Абонентам Vodafone предлагают пакеты услуг на любой кошелек и с достаточным наполнением. В то же время даже самый дешевый тарифный план мобильного оператора трудно назвать бюджетным, учитывая его цену. Мы узнали, сколько он стоит и какие объемы трафика, минут на разговоры, SMS и пр. включает в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

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Самый дешевый тарифный план Vodafone

В отличие от конкурентов — Киевстара и lifecell — компания не ввела отдельных пакетов услуг со сниженными ценами для различных категорий абонентов. Например, пенсионеров, людей с инвалидностью или детей.

Поэтому самый дешевый тарифный план стоимостью 350 грн/мес. под названием GigaCombo может подключить любой клиент мобильного оператора. За такие деньги пользователи получают:

безлимитный трафик;

11 ГБ в роуминге;

безлимитный Домашний Интернет со скоростью до 1 Гбит/с;

неограниченные звонки в сети по Украине;

500 минут на разговоры в Украине и ЕС;

90+ ТВ-каналов с Vodafone TV;

50 минут на звонки за границу (из Украины в ЕС и между странами-членами ЕС).

"Домашний Интернет в тарифах GigaCombo предоставляется по технологии GPON. Скорость передачи данных по этой технологии достигает 1 Гбит/с (≈1 000 Мбит/с). Это в десять раз быстрее, чем обычный домашний интернет (100 Мбит/с)", — пояснили в компании.

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Абоненты Vodafone могут платить меньше за самый дешевый тарифный план. Во-первых, при переходе на GigaCombo предоставляется скидка 100 грн на первые шесть месяцев обслуживания. То есть клиенты платят 250 грн в течение полугода.

Во-вторых, стоимость снижается для украинцев, которые перенесли мобильный номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. В этом случае цена будет на уровне 250 грн/мес., пока компания не изменит условия.

В-третьих, для новых абонентов, выбравших тарифный план GigaCombo, предусмотрена скидка 100 грн на первые шесть месяцев. Начиная с седьмого месяца, будет действовать стандартная стоимость пакета услуг. Наполнение во всех трех случаях не меняется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине появился виртуальный мобильный оператор U Mobile. Он предложил абонентам несколько тарифных планов стоимостью 360 и 400 грн в месяц. Украинцам нужно приобрести новый стартовый пакет с обычной SIM-картой или подключить eSIM.

Также Новини.LIVE сообщали, что Vodafone запустил новую линейку тарифных планов с 15 сентября 2026 года. Ими могут воспользоваться корпоративные абоненты — ФЛП и юридические лица. Речь идет о пакетах услуг, предназначенных для управления IoT-устройствами.