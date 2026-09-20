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Главная Экономика Самый дешевый тарифный план Vodafone: сколько стоит и какие услуги включает

Самый дешевый тарифный план Vodafone: сколько стоит и какие услуги включает

Ua ru
20 сентября 2026 18:05
Самый дешевый тарифный план Vodafone в сентябре 2026 года: за что платят абоненты
Девушка разговаривает по телефону. Фото: Новини.LIVE

Абонентам Vodafone предлагают пакеты услуг на любой кошелек и с достаточным наполнением. В то же время даже самый дешевый тарифный план мобильного оператора трудно назвать бюджетным, учитывая его цену. Мы узнали, сколько он стоит и какие объемы трафика, минут на разговоры, SMS и пр. включает в сентябре 2026 года.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.

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Самый дешевый тарифный план Vodafone

В отличие от конкурентов — Киевстара и lifecell — компания не ввела отдельных пакетов услуг со сниженными ценами для различных категорий абонентов. Например, пенсионеров, людей с инвалидностью или детей.

Поэтому самый дешевый тарифный план стоимостью 350 грн/мес. под названием GigaCombo может подключить любой клиент мобильного оператора. За такие деньги пользователи получают:

  • безлимитный трафик;
  • 11 ГБ в роуминге;
  • безлимитный Домашний Интернет со скоростью до 1 Гбит/с;
  • неограниченные звонки в сети по Украине;
  • 500 минут на разговоры в Украине и ЕС;
  • 90+ ТВ-каналов с Vodafone TV;
  • 50 минут на звонки за границу (из Украины в ЕС и между странами-членами ЕС).

"Домашний Интернет в тарифах GigaCombo предоставляется по технологии GPON. Скорость передачи данных по этой технологии достигает 1 Гбит/с (≈1 000 Мбит/с). Это в десять раз быстрее, чем обычный домашний интернет (100 Мбит/с)", — пояснили в компании.

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Абоненты Vodafone могут платить меньше за самый дешевый тарифный план. Во-первых, при переходе на GigaCombo предоставляется скидка 100 грн на первые шесть месяцев обслуживания. То есть клиенты платят 250 грн в течение полугода.

Во-вторых, стоимость снижается для украинцев, которые перенесли мобильный номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. В этом случае цена будет на уровне 250 грн/мес., пока компания не изменит условия.

В-третьих, для новых абонентов, выбравших тарифный план GigaCombo, предусмотрена скидка 100 грн на первые шесть месяцев. Начиная с седьмого месяца, будет действовать стандартная стоимость пакета услуг. Наполнение во всех трех случаях не меняется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине появился виртуальный мобильный оператор U Mobile. Он предложил абонентам несколько тарифных планов стоимостью 360 и 400 грн в месяц. Украинцам нужно приобрести новый стартовый пакет с обычной SIM-картой или подключить eSIM.

Также Новини.LIVE сообщали, что Vodafone запустил новую линейку тарифных планов с 15 сентября 2026 года. Ими могут воспользоваться корпоративные абоненты — ФЛП и юридические лица. Речь идет о пакетах услуг, предназначенных для управления IoT-устройствами.

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Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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