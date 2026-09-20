Самый дешевый тарифный план Vodafone в сентябре 2026 года: за что платят абоненты

Самый дешевый тарифный план Vodafone: сколько стоит и какие услуги включает
Абонентам Vodafone предлагают пакеты услуг на любой кошелек и с достаточным наполнением. В то же время даже самый дешевый тарифный план мобильного оператора трудно назвать бюджетным, учитывая его цену. Мы узнали, сколько он стоит и какие объемы трафика, минут на разговоры, SMS и пр. включает в сентябре 2026 года.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Vodafone.
Самый дешевый тарифный план Vodafone
В отличие от конкурентов — Киевстара и lifecell — компания не ввела отдельных пакетов услуг со сниженными ценами для различных категорий абонентов. Например, пенсионеров, людей с инвалидностью или детей.
Поэтому самый дешевый тарифный план стоимостью 350 грн/мес. под названием GigaCombo может подключить любой клиент мобильного оператора. За такие деньги пользователи получают:
- безлимитный трафик;
- 11 ГБ в роуминге;
- безлимитный Домашний Интернет со скоростью до 1 Гбит/с;
- неограниченные звонки в сети по Украине;
- 500 минут на разговоры в Украине и ЕС;
- 90+ ТВ-каналов с Vodafone TV;
- 50 минут на звонки за границу (из Украины в ЕС и между странами-членами ЕС).
"Домашний Интернет в тарифах GigaCombo предоставляется по технологии GPON. Скорость передачи данных по этой технологии достигает 1 Гбит/с (≈1 000 Мбит/с). Это в десять раз быстрее, чем обычный домашний интернет (100 Мбит/с)", — пояснили в компании.
Как снизить расходы на связь
Абоненты Vodafone могут платить меньше за самый дешевый тарифный план. Во-первых, при переходе на GigaCombo предоставляется скидка 100 грн на первые шесть месяцев обслуживания. То есть клиенты платят 250 грн в течение полугода.
Во-вторых, стоимость снижается для украинцев, которые перенесли мобильный номер в сеть Vodafone с помощью сервиса MNP. В этом случае цена будет на уровне 250 грн/мес., пока компания не изменит условия.
В-третьих, для новых абонентов, выбравших тарифный план GigaCombo, предусмотрена скидка 100 грн на первые шесть месяцев. Начиная с седьмого месяца, будет действовать стандартная стоимость пакета услуг. Наполнение во всех трех случаях не меняется.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине появился виртуальный мобильный оператор U Mobile. Он предложил абонентам несколько тарифных планов стоимостью 360 и 400 грн в месяц. Украинцам нужно приобрести новый стартовый пакет с обычной SIM-картой или подключить eSIM.
Также Новини.LIVE сообщали, что Vodafone запустил новую линейку тарифных планов с 15 сентября 2026 года. Ими могут воспользоваться корпоративные абоненты — ФЛП и юридические лица. Речь идет о пакетах услуг, предназначенных для управления IoT-устройствами.