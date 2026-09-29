Підписка YouTube Premium Lite від Київстару: чому абоненти можуть не платити

Дівчина з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор України запустив нову Суперсилу, доступну більшості абонентам. Користувачі тарифних планів Київстару можуть безплатно підключити YouTube Premium Lite. Це дозволить дивитися відео без реклами, завантажувати ролики на смартфон, переглядати їх у фоновому режимі. Стандартна вартість послуги у жовтні 2026 року — 85 грн/міс.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Нова Суперсила від Київстару

Мобільний оператор дозволяє абонентам обирати одну-дві Суперсили — спеціальні послуги або сервіси — і підключати без додаткової плати. Список доступних варіантів доволі широкий, але відрізняється для кожного тарифного плану. Хоча багато Суперсил повторюються.

Клієнти Київстару можуть активувати нову пропозицію — YouTube Premium Lite. Для цього потрібно скористатися мобільним застосунком оператора: вибрати Суперсилу зі списку, авторизуватися через Google та вказати електронну адресу, для якої діятиме підписка.

"Ви зможете дивитися відео на YouTube без реклами, завантажувати їх та переглядати офлайн, а також відтворювати у фоновому режимі. Це зручно — дивіться заздалегідь завантажені відео в подорожах або слухайте з вимкненим екраном", — написали в компанії.

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Чим відрізняються підписки на YouTube

Абоненти Київстару можуть підключити пакети Premium або Premium Lite, заощаджуючи кошти на щомісячних підписках. Адже послуги мобільного оператора обійдуться дешевше — 159 і 85 грн/міс. відповідно, а підписка безпосередньо на YouTube коштує 179 і 99 грн/міс.

Можливості YouTube Premium включають:

всі відео без реклами;

завантаження та фонове відтворення;

YouTube Music без реклами та з іншими перевагами;

додаткові функції — стрибок уперед, продовжити перегляд, черга тощо;

нетарифікований інтернет.

Натомість Premium Lite дозволяє відтворювати більшість відео без реклами (може з’являтися у кліпах, Shorts, пошуку та на головній), а також скачувати і дивитися у фоновому режимі (крім музичних кліпів, треків і Shorts). Всі інші можливості для дешевшої підписки недоступні.

Варто зауважити, що в абонентів буде стягуватися подвійна плата в разі підключення послуги через іншу платформу, зокрема Apple Store або Google Play. Спочатку необхідно скасувати діючу підписку, а вже потім оформлювати її через Київстар, аби уникнути зайвих витрат.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що з 29 вересня корпоративні абоненти Київстару не можуть користуватися пропозицією "Бізнес-старт". Вона забезпечувала знижкою 35% на перші шість місяців обслуговування. Однак для клієнтів запустять нову програму під назвою "Купуй більше".

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує найдешевший тарифний план lifecell у жовтні 2026 року. Абоненти повинні платити всього 100 грн на місяць за пакет послуг "Лайфсет S". Він включає обмежене наповнення: безлімітний домашній інтернет і 10 ГБ мобільного трафіку.