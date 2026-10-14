Тарифные планы для пенсионеров в октябре: что доступно в Киевстаре, Vodafone и lifecell

Две женщины сидят на лавочке. Фото: Pexels

Учитывая регулярный рост стоимости тарифных планов некоторых мобильных операторов Украины, абоненты пытаются искать решения для экономии средств. Особенно остро этот вопрос стоит для пенсионеров, которые часто не могут тратить около 350-400 грн в среднем на связь. Мы узнали, какие предложения доступны в октябре 2026 года для пожилых людей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о тарифных планах для пенсионеров от Киевстара, Vodafone и lifecell.

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Тарифный план Киевстара

Уже давно компания запустила отдельный пакет услуг для лиц с инвалидностью и абонентов от 60 лет под названием "ВСЕ РАЗОМ Комфорт". Он стоит 220 грн/мес. и предлагает достаточное наполнение, в частности:

10 ГБ трафика (из них 8 ГБ действуют в роуминге);

безлим на звонки в сети;

100 минут на разговоры по Украине;

100 SMS;

Киевстар ТВ Легкий (200+ каналов, базовая коллекция фильмов/сериалов/шоу от 1+1 Video);

Домашний Интернет на скорости до 100 Мбит/с.

Если объема услуг не хватает на месяц, можно подключить одну из Суперсил по выбору. Список включает 5 ГБ в роуминге дополнительно, 300 минут на другие сети и за границу, а также сервисы "Есть связь", Helsi, WOG, "Видео на ходу", "Соцсети и мессенджеры".

Тарифный план Vodafone

Мобильный оператор не предложил отдельного тарифного плана для пенсионеров, однако запустил акцию POVAGA для клиентов от 55 лет. Ее продлили до 31 октября 2026, однако могут обновить срок действия еще на месяц. Важное условие — пользователь должен быть новым клиентом Vodafone и перенести номер в сеть с помощью сервиса MNP.

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Тогда ему подключат контрактный пакет Flexx Go за 200 грн/мес. вместо 350 грн (стандартная цена). Мобильный номер останется неизменным и все контакты смогут дозвониться без помех. Дополнительное преимущество — защищенная SIM, ведь обслуживание привяжут к паспортным данным.

Тарифный план lifecell

Для граждан Украины от 55 лет доступно акционное предложение "Турбота" стоимостью 190 грн/мес. В рамках тарифного плана предоставляют такие объемы услуг:

20 ГБ трафика;

безлимит на некоторые мобильные приложения;

1000 минут на разговоры по Украине;

неограниченные звонки на номера lifecell;

бесплатная раздача интернета через устройства.

Если подключить услугу "Экономия", удастся сохранить до 15% на оплате тарифного плана. Более того, компания зафиксировала цену до конца 2027 года, то есть даже в случае удорожания других пакетов услуг абоненты "Турботи" будут платить 190 грн ежемесячно.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты Киевстара могут подключить Суперсилу YouTube Premium Lite. Теперь не обязательно покупать подписку за 85 грн в месяц, поскольку услуга стала доступна в большинстве тарифных планов бесплатно. Мы узнали, какие условия активации Суперсилы.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Киевстар повысил стоимость архивных тарифных планов. Абоненты с 8 октября 2026 года вынуждены платить за мобильную связь больше. Причины — рост затрат на обслуживание и восстановление сети, удорожание оборудования и прочее.