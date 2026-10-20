Женщина возле магазина lifecell. Фото: Новини.LIVE

Один из популярных мобильных операторов Украины предупредил абонентов об изменении стоимости тарифных планов. Обновление коснется не только цен, но также названия и наполнения пакетов услуг. Клиентам lifecell придется платить больше за обслуживание, однако они получат увеличенный объем гигабайтов для доступа к интернету.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт lifecell.

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Новые условия тарифных планов lifecell

Компания решила повысить цены для корпоративных абонентов. Пользователям некоторых тарифных планов придется тратить больше на услуги, однако они получат расширенное наполнение. С 28 октября 2026 года стоимость будет такой:

Интернет для бизнеса 30 ГБ — 199 грн вместо 149 грн;

Интернет для бизнеса 60 ГБ — 249 грн вместо 199 грн;

Интернет для бизнеса 100 ГБ — 349 грн вместо 299 грн;

Интернет для бизнеса 300 ГБ — 369 грн вместо 349 грн.

Аналогичные цены установят для тарифных планов с предоплатой. Если подключить или оплатить месячный пакет услуг до 27 октября, новая стоимость начнет применяться не сразу, а с 1 ноября.

"По желанию абоненты вышеуказанных тарифных планов имеют возможность с 20.10.2026 по 30.11.2026 (включительно) без дополнительной оплаты сменить тарифный план на любой другой, доступный для подключения", — уточнили в lifecell.

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Что изменится для абонентов lifecell

Более высокие цены предполагают изменение наполнения. Мобильный оператор улучшит условия обслуживания, в частности увеличит количество гигабайт для доступа в интернет. В рамках тарифных планов абоненты смогут использовать:

Интернет для бизнеса 30 ГБ — 40 ГБ трафика вместо 30 ГБ (из них 6 ГБ в роуминге вместо 5 ГБ);

Интернет для бизнеса 60 ГБ — 70 ГБ трафика вместо 60 ГБ (из них 7 ГБ в роуминге);

Интернет для бизнеса 100 ГБ — 150 ГБ трафика вместо 100 ГБ (из них 10 ГБ в роуминге);

Интернет для бизнеса 300 ГБ — 300 ГБ трафика (из них 12 ГБ в роуминге).

Также пакеты услуг будут переименованы в соответствии с новым объемом гигабайт. Лишь для тарифного плана "Интернет для бизнеса 300 ГБ" не предусмотрено никаких изменений, кроме повышения стоимости. Отметим, клиентам мобильного оператора предоставляют безлимитные звонки в пределах корпоративной группы плюс нетарифицированный доступ к социальным сетям.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что абоненты мобильных операторов могут сэкономить на связи в ноябре 2026 года. Компании предлагают различные варианты снижения расходов: акционные тарифные планы, скидки, другие преимущества обслуживания. Мы узнали, как украинцам получить выгоду.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы подойдут пенсионерам в ноябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предложили выгодные условия своим клиентам. Например, можно подключить специальные пакеты услуг с достаточным наполнением, но по сниженной стоимости.