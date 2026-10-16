Парень работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Киевстар обновил несколько популярных тарифных планов, ориентируясь на актуальные потребности абонентов. Мобильный оператор закрыл пакеты услуг предыдущей линейки для новых подключений, однако действующие пользователи продолжат обслуживание на привычных условиях. Изменения коснулись предложений с Домашним Интернетом, и мы узнали, к чему готовиться абонентам.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Сколько стоят тарифные планы

Киевстар предупредил, что с 15 октября 2026 года для абонентов доступны обновленные тарифные планы Домашнего Интернета. Предыдущие пакеты услуг были закрыты для новых подключений: они стали архивными, а к названию добавился год 2026.

Судя по информации на официальном сайте мобильного оператора, обновленные предложения для клиентов стоят дороже. Актуальные цены выглядят так:

Базовый — 300 грн/мес. вместо 200 грн;

Оптимальный — 400 грн/мес. вместо 350 грн;

Комфортный — 500 грн/мес. вместо 450 грн.

В то же время Киевстар запустил акцию, предоставив новым пользователям Домашнего Интернета выгодную скидку на первые шесть месяцев обслуживания. Цена всех трех тарифных планов опустится до 200 грн/мес., а наполнение останется неизменным.

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Что включает линейка Домашнего Интернета

Пакет услуг "Базовый" позволяет пользоваться интернетом на скорости до 100 Мбит/с, а также получить ознакомительный доступ до 1 Гбит/с на первые три месяца без доплат, если по адресу подключения имеется соответствующее покрытие. Плюс включены сервисы "Домашний день", "Неделя доверия" и "Изменение адреса".

Тарифный план "Оптимальный" дает скорость до 300 Мбит/с и одну Суперсилу — Киевстар ТВ (390+ каналов, 18 000+ фильмов/сериалов/мультфильмов/шоу). При подключении пакета "Комфортный" абоненты получают интернет на скорости до 1 Гбит/с, одну Суперсилу и дополнительный сервис "В статических IP-адресах".

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