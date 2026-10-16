Хлопець працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Київстар оновив кілька популярних тарифних планів, орієнтуючись на актуальні потреби абонентів. Мобільний оператор закрив для нових підключень пакети послуг попередньої лінійки, однак чинні користувачі продовжать обслуговування на звичних умовах. Зміни торкнулися пропозицій з Домашнім Інтернетом, і ми дізналися, до чого готуватися абонентам.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Скільки коштують тарифні плани

Київстар попередив, що з 15 жовтня 2026 року для абонентів доступні оновлені тарифні плани Домашнього Інтернету. Попередні пакети послуг закрили для нових підключень: вони стали архівними, а до назви додався рік 2026.

Судячи з інформації на офіційному сайті мобільного оператора, оновлені пропозиції для клієнтів коштують дорожче. Актуальні ціни мають такий вигляд:

Базовий — 300 грн/міс. замість 200 грн;

Оптимальний — 400 грн/міс. замість 350 грн;

Комфортний — 500 грн/міс. замість 450 грн.

Водночас Київстар запустив акцію, надавши новим користувачам Домашнього Інтернету вигідну знижку на перші шість місяців обслуговування. Ціна всіх трьох тарифних планів опуститься до 200 грн/міс., а наповнення залишиться незмінним.

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Що включає лінійка Домашнього Інтернету

Пакет послуг "Базовий" дозволяє користуватися інтернетом на швидкості до 100 Мбіт/с, а також отримати ознайомчий доступ до 1 Гбіт/с на перші три місяці без жодних доплат, якщо за адресою підключення є відповідне покриття. Плюс включені сервіси "Домашній день", "Тиждень довіри" та "Зміна адреси".

Тарифний план "Оптимальний" надає швидкість до 300 Мбіт/с та одну Суперсилу — Київстар ТБ (390+ каналів, 18 000+ фільмів/серіалів/мультфільмів/шоу). В разі підключення пакету "Комфортний" абоненти отримують інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с, одну Суперсилу та додатковий сервіс "Статична IP-адреса".

Раніше Новини.LIVE писали, як українцям заощадити кошти на оплаті тарифних планів. Мобільні оператори — Київстар, Vodafone та lifecell — пропонують абонентам вигідні акції. Наприклад, у разі перенесення номера з однієї мережі в іншу компанії часто дають хороші знижки.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани доступні пенсіонерам у жовтні 2026 року. Київстар запустив спеціальний пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс, а lifecell — "Турбота" за 190 грн/міс. Ми дізналися, які умови пропонують мобільні оператори України.