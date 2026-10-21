Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Один из самых популярных в Украине мобильных операторов предложил выгодную скидку на услугу заказа красивого номера. Абоненты Киевстара могут купить наиболее понравившуюся комбинацию до 30 октября 2026 года включительно. Цена простого номера составляет всего 300 грн. Мы разобрались, что получат украинцы за свои деньги.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Сколько стоят красивые номера Киевстара

Мобильный оператор позволяет подобрать комбинацию цифр по собственному желанию и максимально персонифицировать номер телефона. На выбор клиентов — четыре категории, характеризующиеся разной стоимостью, а именно:

простые номера — 600 грн;

серебряные номера — 800 грн;

золотые номера — 2 000 грн;

платиновые номера — 3 000 грн.

На простые комбинации действует скидка 50% до 30 октября 2026 года — заказчики отдадут только 300 грн. Дополнительно надо будет выбрать тарифный план, за подключение которого придется заплатить отдельно. Первый пакет услуг включен в цену красивого номера.

"Новую SIM-карту доставят бесплатно. Выбирайте удобный способ: в отделение Новой Почты, почтомат или курьером по указанному адресу. Если закажете eSIM, ждать доставку не нужно — номер подключается онлайн с помощью QR-кода", — уточнили в Киевстаре.

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Какие есть типы красивых номеров

Абонентам предоставят доступ к формированию комбинации цифр по нескольким типам: первый — с похожим номером, второй — с кодом 077, третий — с сочетанием цифр в нужном порядке, четвертый — с любимым числом, пятый — с выбранными четырьмя цифрами в конце номера, шестой — с особой датой.

Чтобы купить красивый номер Киевстара, необходимо выполнить простой алгоритм действий. Сначала нужно определиться с типом и ввести желаемые цифры, после чего нажать кнопку "выбрать" рядом с наиболее понравившимся номером.

Следующие шаги — подобрать тарифный план, оплатить покупку и дождаться доставки физической SIM-карты (это бесплатно). В случае заказа eSIM нужно только отсканировать QR-код, поступающий после взыскания денег, и приступить к использованию красивого номера.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар обновил некоторые тарифные планы. Пакеты услуг в линейке Домашнего Интернета с 15 октября 2026 года стоят дороже. В то же время мобильный оператор предложил дополнительные выгодные сервисы и акции.

Также Новини.LIVE рассказывали, что тарифные планы lifecell подорожают в конце октября. Мобильный оператор принял решение поднять стоимость пакетов услуг для корпоративных абонентов. При этом наполнение улучшится.