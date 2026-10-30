Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Мобильные операторы Украины предлагают клиентам тарифные планы на разный кошелек. Абоненты Киевстара в ноябре 2026 года могут подключить пакеты услуг, ориентируясь на индивидуальные потребности в связи. Мы разобрались, что будет доступно пользователям в ближайшее время и сколько придется платить за месяц обслуживания.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Цены на тарифные планы Киевстара

Компания обеспечивает клиентов многими вариантами, отличающимися наполнением и стоимостью. Плюс некоторые пакеты услуг доступны лишь избранным категориям граждан. Поэтому перед подключением необходимо проверить, нет ли ограничений на использование тарифного плана.

В ближайшее время Киевстар не готовится к пересмотру цен, так что по состоянию на ноябрь 2026 года абоненты смогут выбирать среди таких предложений:

ВСЕ РАЗОМ Легкий — от 370 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — от 450 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт — 750 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Комфорт — 220 грн/мес.;

Дитячий — 270 грн/мес.;

СуперГіг — 500 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Перевага — 250 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Легкий — 450 грн/мес.;

ВСЕ РАЗОМ Крутий — от 550 грн/мес.

Эти тарифные планы включают все базовые услуги мобильной связи, а стоимость обслуживания указана без учета скидок и акционных предложений. Пакет услуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" могут выбрать только лица с инвалидностью и пенсионеры, а "Дитячий" — несовершеннолетние от 6 до 16 лет включительно.

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Обновление тарифных планов Киевстара

Мобильный оператор предупредил абонентов, что с 4 ноября 2026 года некоторые пакеты услуг будут обновлены. Известно о переименовании предложений и их закрытии для новых подключений.

"Текущий актуальный тариф линейки Все разом и тариф Дитячий получат новые названия и будут закрыты. Их не смогут подключить новые пользователи, а также абоненты, переходящие от другого оператора или изменяющие тариф", — уточнили в компании.

В то же время для действующих пользователей условия обслуживания не изменятся — никаких дополнительных шагов для перехода на другие пакеты услуг делать не нужно. Киевстар не уточнил, планирует ли пересмотреть стоимость обновленных тарифных планов.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар внесет изменения в некоторые тарифные планы с 1 ноября. Абонентам разрешат звонить на выгодных условиях в Венгрию, Нидерланды и Словению. Плюс компания предусмотрела расширение наполнения пакетов услуг, в частности в вопросе Суперсил и сообщений.

Также Новини.LIVE рассказывали, сколько стоит красивый номер Киевстара в октябре 2026 года. Абоненты могут сформировать комбинацию цифр по собственному желанию, заплатив от 600 до 3 000 грн. До 30 октября действует скидка 50% на простые номера — нужно отдать всего 300 грн.