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Главная Экономика Киевстар предупредил абонентов об изменениях: чего ждать с 1 ноября

Киевстар предупредил абонентов об изменениях: чего ждать с 1 ноября

Ua ru
23 октября 2026 17:12
Тарифные планы Киевстара обновят с 1 ноября: что будет с минутами, SMS и трафиком Новини.LIVE
Магазин Киевстара в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Киевстар предупредил об изменениях в условиях обслуживания абонентов с 1 ноября 2026 года. Некоторые тарифные планы для клиентов контракта будут обновлены, однако речь не идет о стоимости. Пользователи получат увеличенное наполнение, в частности в виде минут на разговоры, SMS, мобильного трафика в роуминге и пр. Мы узнали, к чему следует готовиться в ближайшее время.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Изменения в тарифных планах Киевстара

Во-первых, в список государств для международных звонков компания добавила Венгрию, Нидерланды и Словению. С 1 ноября звонить в эти страны на выгодных условиях смогут абоненты таких тарифных планов Киевстара:

  • ВСЕ РАЗОМ Драйвовий Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Сильний Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт;
  • ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт;
  • Простий Контракт.

Во-вторых, для пользователей пакета услуг "ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт" автоматически отключат опцию "Світ чекає — Угорщина" 31 октября 2026 года. За эту услугу клиенты мобильного оператора платили 75 грн в месяц, чтобы звонить на венгерские номера, тратя свои тарифные минуты.

В-третьих, Киевстар расширит наполнение тарифного плана "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт" — количество сообщений увеличится с 800 штук до 2 700 SMS.

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"Для абонентов тарифов LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт и ВСЕ РАЗОМ Комфорт расширяется перечень доступных Суперсил. Теперь они смогут выбрать Киевстар ТВ", — добавили в компании.

Тарифные планы Киевстара подорожают

Ранее мы рассказывали, что мобильный оператор предупредил абонентов об изменении стоимости услуги доступа к спутниковому интернету Starlink. С 1 ноября 2026 года представители бизнеса и государственные учреждения будут платить больше, а названия тарифных планов переименуют.

Вместо пакетов Local Priority можно будет подключить Business, а предложения Global Priority с разным наполнением станут Global Business. Новые цены для пользователей будут находиться на таком уровне:

  • Business 50 GB — 1 727,24 грн;
  • Global Business 50 GB — 16 516,69 грн;
  • Business 100 GB — 2 482,90 грн;
  • Global Business 100 GB — 24 775,04 грн;
  • Business 200 GB — 4 048,21 грн;
  • Global Business 200 GB — 41 291,73 грн;
  • Business 500 GB — 4 803,87 грн;
  • Global Business 500 GB — 49 550,08 грн;
  • Business 1 TB — 8 636,18 грн;
  • Global Business 1 TB — 90 841,81 грн;
  • Business 2 TB — 16 354,76 грн;
  • Global Business 2 TB — 173 425,27 грн.

В то же время объем данных останется неизменным. Если абонентов не устраивают новые условия обслуживания, они должны разорвать сотрудничество с Киевстаром до 30 октября 2026 года включительно, согласно Договору. Повлиять на ценообразование мобильный оператор не может, поскольку удорожание тарифных планов связано с глобальной политикой Starlink.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят красивые номера Киевстара. До 30 октября 2026 года включительно скидка 50% действует на простые комбинации — вместо 600 грн нужно заплатить 300 грн. На выбор абонентов мобильного оператора — разные типы и категории номеров.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы могут выгодно подключить пенсионеры. Киевстар, Vodafone и lifecell предложили абонентам пакеты услуг на разный кошелек, но с достаточным наполнением. Мы разобрались, что лучше подойдет пожилым людям.

Киевстар мобильный интернет мобильный оператор мобильный телефон мобильная связь
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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