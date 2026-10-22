Магазин Киевстара в Харькове. Фото: Google Maps

Абонентам Киевстара придется больше платить за доступ к интернету Starlink. Мобильный оператор предупредил пользователей об изменениях в условиях обслуживания в ближайшее время. Цены вырастут уже с 1 ноября 2026 года для бизнеса и государственных учреждений. Однако можно отказаться от услуги до 30 октября, если новая стоимость не подходит.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Новые цены на интернет Starlink

Повышенные расходы ожидают корпоративных абонентов и госучреждения. По информации мобильного оператора, изменять тарифы приходится через глобальную политику Starlink относительно ценовой модели, направленной на улучшение предоставленных услуг и расширение спутниковой инфраструктуры.

С 1 ноября будут обновлены названия пакетов, в частности Local Priority станет Business, а Global Priority переименуют в Global Business. Ежемесячная плата будет находиться на таком уровне:

Business 50 GB — 1 727,24 грн;

Global Business 50 GB — 16 516,69 грн;

Business 100 GB — 2 482,90 грн;

Global Business 100 GB — 24 775,04 грн;

Business 200 GB — 4 048,21 грн;

Global Business 200 GB — 41 291,73 грн;

Business 500 GB — 4 803,87 грн;

Global Business 500 GB — 49 550,08 грн;

Business 1 TB — 8 636,18 грн;

Global Business 1 TB — 90 841,81 грн;

Business 2 TB — 16 354,76 грн;

Global Business 2 TB — 173 425,27 грн;

Разница в расходах достаточно ощутима. Например, Local Priority 50 GB стоит 1 363 грн (цена до 1 ноября), а Global Priority 50 GB — 10 991 грн. В первом случае стоимость за месяц обслуживания повысится на 365 грн, во втором — на 5 525 грн.

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"Объем данных в тарифах не изменится. Обновленная стоимость зависит от выбранного тарифа и региона обслуживания — услуги в Украине или за рубежом", — уточнили в компании.

Как рассчитывается стоимость услуги

Цены являются ориентировочными, поскольку зависят от актуального курса гривни к доллару, рассчитанного Национальным банком на дату выставления счетов. При исчислении вышеуказанных сумм использовали курс по состоянию на 15 октября 2026 года —- 44,9801 грн/долл.

Абоненты Киевстара могут отказаться от доступа к спутниковому интернету Starlink, если не согласны с новыми расходами. Следует прекратить пользование услугой до 30 октября 2026 года включительно, согласно Договору.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоит красивый номер Киевстара. Мобильный оператор предлагает абонентам услугу заказа индивидуальной комбинации цифр. До конца октября 2026 года за простой номер нужно платить вдвое меньше — 300 грн вместо 600 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, что YouTube повысил стоимость тарифного плана Premium в Украине. Индивидуальная подписка подорожала до 179 грн в месяц, студенческая — до 109 грн, семейная — до 299 грн. В то же время пользователи могут экономить деньги с Premium Lite.