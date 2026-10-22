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Головна Економіка Деякі тарифні плани Київстару подорожчають з 1 листопада: нові ціни

Деякі тарифні плани Київстару подорожчають з 1 листопада: нові ціни

Ua ru
22 жовтня 2026 16:10
Тарифні плани Київстару зростуть у ціні: кому доведеться платити більше і за які послуги Google Maps
Магазин Київстару в Харкові. Фото: Google Maps

Абонентам Київстару доведеться більше платити за доступ до інтернету Starlink. Мобільний оператор попередив користувачів про зміни в умовах обслуговування найближчим часом. Ціни зростуть вже з 1 листопада 2026 року для бізнесу та державних установ. Однак можна відмовитися від послуги до 30 жовтня включно, якщо нова вартість не підходить.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Нові ціни на інтернет Starlink

Підвищені витрати очікують корпоративних абонентів і держустанови. За інформацією мобільного оператора, змінювати тарифи доводиться через глобальну політику Starlink стосовно цінової моделі, спрямованої на покращення наданих послуг і розширення супутникової інфраструктури.

З 1 листопада будуть оновлені назви пакетів, зокрема Local Priority стане Business, а Global Priority перейменують на Global Business. Щомісячна плата перебуватиме на такому рівні:

  • Business 50 GB — 1 727,24 грн;
  • Global Business 50 GB — 16 516,69 грн;
  • Business 100 GB — 2 482,90 грн;
  • Global Business 100 GB — 24 775,04 грн;
  • Business 200 GB — 4 048,21 грн;
  • Global Business 200 GB — 41 291,73 грн;
  • Business 500 GB — 4 803,87 грн;
  • Global Business 500 GB — 49 550,08 грн;
  • Business 1 TB — 8 636,18 грн;
  • Global Business 1 TB — 90 841,81 грн;
  • Business 2 TB — 16 354,76 грн;
  • Global Business 2 TB — 173 425,27 грн;

Різниця у витратах доволі відчутна. Наприклад, Local Priority 50 GB коштує 1 363 грн (ціна до 1 листопада), а Global Priority 50 GB — 10 991 грн. У першому випадку вартість на місяць обслуговування підвищиться на 365 грн, у другому — на 5 525 грн.

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"Обсяг даних у тарифах не зміниться. Оновлена вартість залежить від вибраного тарифу та регіону обслуговування — послуги в Україні або за кордоном", — уточнили в компанії.

Як розраховується вартість послуги

Ціни є орієнтовними, оскільки залежать від актуального курсу гривні до долара, розрахованого Національним банком на дату виставлення рахунків. Під час обчислення вищевказаних сум використовували курс станом на 15 жовтня 2026 року — 44,9801 грн/дол.

Абоненти Київстару можуть відмовитися від доступу до супутникового інтернету Starlink, якщо не погоджуються з новими витратами. Потрібно припинити користування послугою до 30 жовтня 2026 року включно, згідно з Договором.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштує красивий номер Київстару. Мобільний оператор пропонує абонентам послугу замовлення індивідуальної комбінації цифр. До кінця жовтня 2026 року за простий номер потрібно платити вдвічі менше — 300 грн замість 600 грн.  

Також Новини.LIVE розповідали, що YouTube підвищив вартість тарифного плану Premium в Україні. Індивідуальна підписка подорожчала до 179 грн на місяць, студентська — до 109 грн, сімейна — до 299 грн. Водночас користувачі можуть заощадити кошти з Premium Lite.

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Єлизавета Супівська - Редактор економічних новин
Автор:
Єлизавета Супівська

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