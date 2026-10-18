Люди дивляться у ноутбук. Фото: Magnific

Супутниковий інтернет Starlink має високий попит в Україні, особливо коли через обстріли або відключення світла є проблеми зі зв'язком. На ринку представлені різноманітні моделі: як компактні термінали для поїздок, так і потужніші комплекти для постійного використання. Ціни на таке обладнання відрізняються на тисячі гривень і залежать від моделі, комплектації та продавця.

Новини.LIVE порівняли пропозиції українських інтернет-магазинів і з'ясували, скільки коштують термінали Starlink та тарифи на підписку у жовтні.

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Яка вартість Starlink Mini

Це один з найдоступніших варіантів. Він компактний, його зручно перевозити та використовувати там, де потрібне мобільне підключення до інтернету. У жовтні українські магазини пропонують цю модель за різними цінами. Наприклад, у Game Zone термінал коштує 17 285 гривень, у "Комп'ютерному Всесвіті" — 18 677 гривень, а в STYLUS — 18 899 гривень.

В інших продавців ціна може перевищувати 20 000 гривень. Так, у "Цитрусі" комплект Mini Internet Kit пропонують за 22 499 гривень.

У продажу також є Starlink Mini X, який коштує 21 098–26 999 гривень.

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Які ціни на Starlink Standard

Для встановлення вдома або в офісі можна розглянути Starlink Standard. В українських магазинах представлені Starlink Standard 4 та Standard 4X. Обидва комплекти мають однакову супутникову антену V4. Головна різниця між ними — роутер, який роздає Wi-Fi.

Ціни на Standard 4 такі:

FORCE — 22 990 гривень;

FoRoom — 23 500 гривень;

SmartMAG — 24 057 гривень;

STYLUS — 27 199 гривень.

У окремих продавців ціна перевищує 30 000 гривень.

Ціни на Starlink Standard 4X коливаються від 23 999 до 33 799 гривень. Окремо продаються спеціалізовані термінали Starlink Performance. Такі комплекти розраховані на складніші умови використання та відрізняються технічними можливостями. Вартість деяких версій може перевищувати 100 000 гривень.

Скільки коштує інтернет Starlink на місяць

Після купівлі термінала потрібно обрати тарифний план. Для домашнього підключення і використання в поїздках вони коштують по-різному:

"Домашній Lite" — приблизно 1347 гривень на місяць. Це базовий домашній тариф, але у години найбільшого навантаження швидкість інтернету може знижуватися.

"Домашній" — 3590 гривень на місяць. Це безлімітний інтернет для використання за постійною адресою.

"Мандрівний 100 ГБ" — 2470 гривень на місяць. Він передбачає 100 ГБ високошвидкісного інтернету, після використання яких швидкість також може знизитися.

"Мандрівний безлімітний" — 4490 гривень. Безлімітний інтернет для тих, хто часто подорожує або користується терміналом у різних місцях.

Що потрібно, щоб Starlink працював без перебоїв

Найголовніше — правильно вибрати місце для антени. Їй потрібне відкрите небо, так як супутники постійно рухаються, і термінал має підтримувати з ними зв'язок. Тому небажано встановлювати обладнання під деревами, навісами або поруч з високими будівлями.

У Starlink попереджають, що навіть гілки дерев, стовпи чи краї даху можуть погіршувати якість з'єднання. Через це інтернет іноді переривається на кілька секунд, падає швидкість або виникають проблеми з відеодзвінками та передаванням даних.

Перед монтажем завантажте застосунок Starlink і оберіть функцію Check for Obstructions. Так ви зможете перевірити, чи достатньо відкритого неба для нормальної роботи термінала.

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