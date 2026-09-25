Обстріл пошкодив інтернет-мережу: коли провайдер має зменшити чи скасувати плату

Чоловік за ноутбуком. Фото: Magnific

Після ворожих атак інтернет у будинку чи квартирі може зникнути на години або навіть довше. У такій ситуації люди часто очікують, що за час без зв’язку їм автоматично зменшать суму в платіжці. Але сама відсутність інтернету ще не гарантує перерахунку. Відомо, від чого він залежить і що робити абоненту.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Коли мають зробити перерахунок

Діючі правила передбачають, що провайдери мають забезпечувати інтернет-послуги цілодобово, крім випадків, зокрема, коли усувають пошкодження мережі. Якщо інтернет зник не з вини користувача, важливо повідомити про проблему провайдеру.

Користувач має право не сплачувати абонентну плату та плату за ненадані послуги за весь час пошкодження, якщо провайдер порушив граничний строк його усунення. Зазвичай це 1-2 доби для стандартних пошкоджень, але точний час має бути вказаний у договорі.

Відлік у такому разі починається з моменту, коли провайдер зареєстрував звернення про пошкодження — усне або письмове. Тому не варто просто чекати, поки інтернет з'явиться сам. Краще одразу звернутися до провайдера.

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Водночас провайдер має повідомляти користувачів, якщо через пошкодження мережі послуга стала недоступною або її якість погіршилася. Якщо заздалегідь зрозуміло, що ремонт триватиме більше доби, користувачам також мають назвати орієнтовні строки відновлення.

Що робити, якщо інтернет не працює

Звернення абонента про пошкодження провайдер має зареєструвати. Під час його обліку фіксують, зокрема, дату і час звернення, дані абонента та інформацію про причину і час усунення пошкодження.

Щоб не втратити можливість вимагати перерахунок, варто:

Одразу повідомити провайдера про відсутність інтернету. Переконатися, що звернення зареєстрували, і зберегти його номер, якщо такий надали. За можливості зафіксувати дату та час, коли зник інтернет. Дочекатися відновлення послуги та з'ясувати, коли саме провайдер усунув пошкодження. Якщо встановлений строк відновлення порушили — звернутися до провайдера з вимогою не нараховувати плату за відповідний період.

Якщо провайдер відмовляється робити перерахунок, можна попросити пояснити причину.

Чи може провайдер підвищити тариф

Провайдер може змінювати тарифи, але має повідомити про це користувача заздалегідь. Для універсальних електронних комунікаційних послуг про зміну ціни мають повідомити не пізніше ніж за 20 календарних днів до початку дії нового тарифу.

Раніше Новини.LIVE писали, які тарифні плани запустив новий мобільний оператор U Mobile. Абонентам пропонують два пакети на 15 або 60 ГБ мобільного інтернету, а щомісячна плата становить 360 або 400 гривень. Для нових клієнтів доступні SIM та eSIM, а користувачі 3Mob продовжать отримувати послуги на чинних умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, скільки коштує найдешевший тарифний план Vodafone. Пакет GigaCombo за 350 гривень включає безлімітний мобільний інтернет, 500 хвилин на розмови в Україні та ЄС, домашній інтернет і 11 ГБ у роумінгу. Для нових абонентів та клієнтів, які переносять номер у Vodafone, діють знижки до 250 гривень на місяць.