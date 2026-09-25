Обстрел повредил интернет-сеть: когда провайдер должен снизить или отменить плату

Мужчина за ноутбуком. Фото: Magnific

После вражеских атак интернет в доме или квартире может пропасть на несколько часов или даже дольше. В такой ситуации люди часто ожидают, что за время отсутствия связи им автоматически уменьшат сумму в счете. Но само по себе отсутствие интернета еще не гарантирует перерасчета. Известно, от чего он зависит и что делать абоненту.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Когда должен быть произведен перерасчет

Действующие правила предусматривают, что провайдеры должны обеспечивать интернет-услуги круглосуточно, за исключением случаев, в частности, когда устраняются повреждения сети. Если интернет пропал не по вине пользователя, важно сообщить о проблеме провайдеру.

Пользователь имеет право не оплачивать абонентскую плату и плату за не предоставленные услуги за все время сбоя, если провайдер нарушил предельный срок его устранения. Обычно это 1–2 суток для стандартных неисправностей, но точное время должно быть указано в договоре.

Отсчет в таком случае начинается с момента, когда провайдер зарегистрировал обращение о неисправности — устное или письменное. Поэтому не стоит просто ждать, пока интернет появится сам. Лучше сразу обратиться к провайдеру.

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В то же время провайдер должен уведомлять пользователей, если из-за неисправности сети услуга стала недоступной или ее качество ухудшилось. Если заранее известно, что ремонт продлится более суток, пользователям также должны сообщить ориентировочные сроки восстановления.

Что делать, если интернет не работает

Обращение абонента о неисправности провайдер должен зарегистрировать. При его регистрации фиксируются, в частности, дата и время обращения, данные абонента, а также информация о причине и времени устранения неисправности.

Чтобы не упустить возможность потребовать перерасчет, следует:

Немедленно сообщить провайдеру об отсутствии интернета. Убедиться, что обращение зарегистрировано, и сохранить его номер, если такой был предоставлен. По возможности зафиксировать дату и время, когда пропал интернет. Дождаться восстановления услуги и выяснить, когда именно провайдер устранил неисправность. Если установленный срок восстановления был нарушен — обратиться к провайдеру с требованием не начислять плату за соответствующий период.

Если провайдер отказывается производить перерасчет, можно попросить объяснить причину.

Может ли провайдер повысить тариф

Провайдер может изменять тарифы, но должен уведомить об этом пользователя заранее. В случае универсальных электронных коммуникационных услуг об изменении цены должны уведомить не позднее чем за 20 календарных дней до вступления в силу нового тарифа.

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