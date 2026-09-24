Домашний интернет в Украине может подорожать: что будет с тарифами

Дата-центр. Фото: Pexels

Стоимость домашнего интернета в Украине может вырасти. Провайдерам становится все дороже поддерживать стабильную работу сетей. Речь идёт не только о самом подключении абонентов, но и о резервном питании и дублировании каналов связи.

Смогут ли тарифы в размере 300–350 грн остаться на нынешнем уровне и что может измениться для пользователей, рассказал владелец киевского интернет-провайдера UTELS Александр Полюдов для dev.ua, передают Новини.LIVE.

Реклама

Почему провайдеры говорят о повышении цен

Полюдов заявил, что компаниям, которые инвестируют в устойчивость своих сетей, становится все сложнее работать по тарифам в пределах 300–350 грн в месяц.

По словам Полюдова, провайдеры вынуждены тратить средства на резервное питание и альтернативные каналы связи, чтобы поддерживать работу сетей в нынешних условиях.

"Следует ожидать повышения стоимости услуг интернета", — сказал владелец UTELS.

Читайте также:

Резервная инфраструктура становится одним из главных факторов

Речь идет о провайдерах, которые пытаются обеспечить бесперебойную работу сетей даже в случае проблем с основным электроснабжением или каналами связи. Для этого компании создают резервы питания и дублируют каналы. Такие решения требуют дополнительных затрат. По оценке эксперта, из-за этого становится все сложнее компенсировать расходы за счет нынешних тарифов. Именно поэтому он ожидает существенного повышения стоимости интернета.

Часть провайдеров может не выдержать конкуренции

Как сообщает эксперт, есть и компании, которые недостаточно инвестируют в модернизацию и устойчивость сетей. Они пытаются удержать абонентов низкими ценами. Полюдов считает, что провайдеры, которые не будут адаптировать свои услуги к нынешним условиям и продолжат занижать цены, могут исчезнуть с рынка.

Это может повлиять и на сроки подключения новых абонентов. Если клиенты массово будут переходить к компаниям с более устойчивой инфраструктурой, там могут возникать очереди на подключение.

На сеть также оказывают давление повреждения инфраструктуры

Дополнительным фактором остаются повреждения телекоммуникационной инфраструктуры.

Только за 23 и 24 сентября, в следствии российских атак, в Украине были повреждены сети нескольких компаний, среди которых:

UTELS;

"Павутина";

Etherlink;

Crazy Network.

Также сообщалось о повреждении инфраструктуры хостинг-провайдеров Cityhost и MiroHost.

Это еще один пример рисков, с которыми сталкивается телекоммуникационный сектор во время войны.

Что происходит со спутниковой связью

Отдельно сообщалось о пожаре на объекте спутниковой связи в Польше, в селе Воля-Кробовска. Как сообщает польское издание, в результате пожара были повреждены антенны и электрогенератор. Там высказываются предположения, что речь шла об умышленном поджоге с целью нарушения работы станции.

Отмечалось, что вместе с аналогичным объектом в Литве эта станция обеспечивает интернет-соединение для Центральной и Восточной Европы, в частности Украины.

Из-за этого украинские провайдеры продолжают инвестировать в резервные решения. Однако такие расходы в конечном итоге могут отразиться и на стоимости услуг для конечных потребителей.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как из-за ударов российской армии по складам и другим логистическим объектам выросли цены и инфляция. В августе 2026 года потребительская инфляция ускорилась до 8,1% в годовом исчислении. Этот показатель оказался немного выше прогноза НБУ на июль.

Также Новини.LIVE сообщали, почему в отдельных магазинах и супермаркетах наблюдаются пустые полки. Особенно это было заметно в Днепре и области в магазинах АТБ. Из-за перебоев с доставкой магазины не всегда успевают получать новые партии продукции.