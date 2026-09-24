Домашній інтернет в Україні може подорожчати: що буде з тарифами

Дата-центр. Фото: Pexels

Вартість домашнього інтернету в Україні може зрости. Провайдерам дедалі дорожче обходиться підтримка стабільної роботи мереж. Йдеться не лише про саме підключення абонентів, а й про резервне живлення та дублювання каналів зв'язку.

Чи зможуть тарифи на рівні 300-350 грн залишитися на нинішньому рівні та що може змінитися для користувачів розповів власник київського інтернет-провайдера UTELS Олександр Полюдов для dev.ua, передають Новини.LIVE.

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Чому провайдери говорять про підвищення цін

Полюдов заявив, що компаніям, які інвестують у стійкість своїх мереж, дедалі складніше працювати за тарифами у межах 300-350 грн на місяць.

За словами Полюдова, провайдери змушені витрачати кошти на резервне живлення та альтернативні канали зв'язку, щоб підтримувати роботу мереж у нинішніх умовах.

"Треба очікувати збільшення вартості за послуги інтернету", — сказав власник UTELS.

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Резервна інфраструктура стає одним із головних факторів

Йдеться про провайдерів, які намагаються забезпечити безперебійну роботу мереж навіть у разі проблем з основним електропостачанням або каналами зв'язку. Для цього компанії створюють резерви живлення та дублюють канали. Такі рішення потребують додаткових витрат. За оцінкою експерта, через це дедалі складніше компенсувати за рахунок нинішніх тарифів. Саме тому він очікує суттєвого підвищення вартості інтернету.

Частина провайдерів може не витримати конкуренції

Як повідомляє експерт, є й компанії, які не інвестують достатньо у модернізацію та стійкість мереж. Вони намагаються утримувати абонентів низькими цінами. Полюдов вважає, що провайдери, які не адаптуватимуть свої послуги до нинішніх умов і продовжуватимуть занижувати свої ціни, можуть зникнути з ринку.

Це може вплинути й на терміни підключення нових абонентів. Якщо клієнти масово переходитимуть до компаній зі стійкішою інфраструктурою, там можуть виникати черги на підключення.

На мережі тиснуть і пошкодження інфраструктури

Додатковим фактором залишаються пошкодження телекомунікаційної інфраструктури.

Лише за 23 і 24 вересня в Україні, внаслідок російських атак, були пошкоджені мережі кількох компаній, серед яких:

UTELS;

"Павутина";

Etherlink;

Crazy Network.

Також повідомлялося про пошкодження інфраструктури хостинг-провайдерів Cityhost та MiroHost.

Це є ще одним прикладом ризиків, із якими стикається телекомунікаційний сектор під час війни.

Що відбувається із супутниковим зв'язком

Окремо повідомлялося про пожежу на об'єкті супутникового зв'язку в Польщі, у селі пункті Воля-Кробовська. Як повідомляє польське видання, внаслідок пожежі були пошкоджені антени та електрогенератор. Там припускаються думки, що йшлося про умисний підпал із метою порушення роботи станції.

Зазначалося, що разом із відповідним об'єктом у Литві ця станція забезпечує інтернет-з'єднання для Центральної та Східної Європи, зокрема України.

Через це українські провайдери продовжують інвестувати у резервні рішення. Однак такі витрати можуть зрештою позначитися і на вартості послуг для кінцевих споживачів.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як через удари російської армії по складам та іншим логістичним об'єктам підвищились ціни та інфляція. У серпні 2026 року споживча інфляція прискорилася до 8,1% у річному вимірі. Цей показник виявився трохи вищим за прогноз НБУ на липень.

Також Новини.LIVE повідомляли, чому в окремих магазинах та супермаркетах спостерігаються пусті полиці. Особливо це було помітно у Дніпрі та області в магазинах АТБ. Через перебої з доставкою магазини не завжди встигають отримувати нові партії продукції.