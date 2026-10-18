Люди смотрят в ноутбук. Фото: Magnific

Спутниковый интернет Starlink пользуется большим спросом в Украине, особенно когда из-за обстрелов или отключений электричества возникают проблемы со связью. На рынке представлены различные модели: как компактные терминалы для поездок, так и более мощные комплекты для постоянного использования. Цены на такое оборудование различаются на тысячи гривен и зависят от модели, комплектации и продавца.

Новини.LIVE сравнили предложения украинских интернет-магазинов и выяснили, сколько стоят терминалы Starlink и тарифы на подписку в октябре.

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Сколько стоит Starlink Mini

Это один из самых доступных вариантов. Он компактен, его удобно перевозить и использовать там, где требуется мобильное подключение к интернету. В октябре украинские магазины предлагают эту модель по разным ценам. Например, в Game Zone терминал стоит 17 285 гривен, в "Комп'ютерному Всесвіті" — 18 677 гривен, а в STYLUS — 18 899 гривен.

У других продавцов цена может превышать 20 000 гривен. Так, в "Цитрусе" комплект Mini Internet Kit предлагают за 22 499 гривен.

В продаже также имеется Starlink Mini X, который стоит 21 098–26 999 гривен.

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Каковы цены на Starlink Standard

Для установки дома или в офисе можно рассмотреть Starlink Standard. В украинских магазинах представлены Starlink Standard 4 и Standard 4X. Оба комплекта имеют одинаковую спутниковую антенну V4. Главное различие между ними — роутер, который раздает Wi-Fi.

Цены на Standard 4 следующие:

FORCE — 22 990 гривен;

FoRoom — 23 500 гривен;

SmartMAG — 24 057 гривен;

STYLUS — 27 199 гривен.

У отдельных продавцов цена превышает 30 000 гривен.

Цены на Starlink Standard 4X колеблются от 23 999 до 33 799 гривен. Отдельно продаются специализированные терминалы Starlink Performance. Такие комплекты рассчитаны на более сложные условия использования и отличаются техническими возможностями. Стоимость некоторых версий может превышать 100 000 гривен.

Сколько стоит интернет Starlink в месяц

После покупки терминала необходимо выбрать тарифный план. Для домашнего подключения и использования в поездках они стоят по-разному:

"Домашний Lite" — примерно 1347 гривен в месяц. Это базовый домашний тариф, но в часы пиковой нагрузки скорость интернета может снижаться.

"Домашний" — 3590 гривен в месяц. Это безлимитный интернет для использования по постоянному адресу.

"Передвижной 100 ГБ" — 2470 гривен в месяц. Он предусматривает 100 ГБ высокоскоростного интернета, после использования которых скорость также может снизиться.

"Передвижной безлимитный" — 4490 гривен. Безлимитный интернет для тех, кто часто путешествует или пользуется терминалом в разных местах.

Что нужно, чтобы Starlink работал без перебоев

Самое главное — правильно выбрать место для антенны. Ей нужно открытое небо, так как спутники постоянно движутся, и терминал должен поддерживать с ними связь. Поэтому нежелательно устанавливать оборудование под деревьями, навесами или рядом с высокими зданиями.

В Starlink предупреждают, что даже ветки деревьев, столбы или края крыши могут ухудшать качество соединения. Из-за этого интернет иногда прерывается на несколько секунд, падает скорость или возникают проблемы с видеозвонками и передачей данных.

Перед установкой загрузите приложение Starlink и выберите функцию Check for Obstructions. Так вы сможете проверить, достаточно ли открытого неба для нормальной работы терминала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых тарифах lifecell. Теперь цена пакета "Макси" составляет от 270 до 500 гривен за четыре недели. Меньше всего будут платить те, кто переходит от другого оператора с сохранением номера.

Также Новини.LIVE писали, как изменились цены на домашний интернет от Киевстара. С 15 октября новые абоненты платят от 300 до 500 гривен в месяц вместо прежних 200–450 гривен. В то же время для них действует акция: первые шесть месяцев каждый из трех пакетов будет стоить 200 гривен. Действующие пользователи смогут остаться на своих условиях.