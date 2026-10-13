lifecell меняет условия подключения: кто заплатит больше с 14 октября

Девушка на улице с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Расходы на мобильную связь будут еще сильнее бить по кошельку. Уже с 14 октября оператор lifecell вводит новые условия подключения, согласно которым стоимость одного и того же тарифа будет существенно различаться для разных абонентов. Одним придется платить 500 гривен, тогда как для других связь обойдется почти вдвое дешевле. Известно, кого коснется подорожание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщество рынка телекоммуникаций Украины MZU.

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Как изменятся цены с 14 октября

Оператор обновляет условия тарифного плана "Макси" для новых подключений. Стоимость будет зависеть от того, как именно абонент подключится к сети и персонифицирует ли он свой номер.

Предусмотрены три варианта оплаты:

500 гривен за четыре недели — стандартная стоимость тарифа;

450 гривен за четыре недели — для абонентов, которые персонифицируют номер;

270 гривен за четыре недели — для тех, кто перейдет в lifecell от другого оператора с сохранением номера.

Сколько придется тратить на связь в год

Абонентам следует учитывать, что lifecell устанавливает оплату за 28 дней, а не за календарный месяц. За год набирается 13 таких периодов. Так что годовые расходы на тариф "Макси" составят:

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6 500 гривен — по стандартной цене;

5 850 гривен — после персонификации номера;

3 510 гривен — в случае перехода от другого оператора со своим номером.

Какой тариф закроют для новых абонентов

Отдельно lifecell с 14 октября прекращает подключение к тарифу "Мега". Это не касается абонентов, которые успели подключиться к нему ранее — они продолжат пользоваться услугами на прежних условиях. Также не будут повышаться цены на тариф "Макси" для действующих абонентов.

Ранее Новини.LIVE писали, как сэкономить на связи с lifecell. За 175 гривен в месяц абоненты получат 25 ГБ мобильного трафика, 1300 минут по Украине и доступ к 120 телеканалам. Цену пакета обещают сохранить до конца 2027 года, а тем, кому нужен только интернет, доступен более дешевый вариант за 100 гривен в месяц.

Также Новини.LIVE рассказывали о самом дешевом тарифе Vodafone. Пакет GigaCombo за 350 гривен в месяц включает безлимитный мобильный и домашний интернет, 500 минут на звонки в Украине и ЕС и доступ к Vodafone TV. При определенных условиях можно платить 250 гривен в месяц, но после окончания шестимесячной скидки для части клиентов будет действовать полная стоимость.