Проблемы с мобильной связью и интернетом: что делать, если оператор игнорирует жалобы

Мужчина с мобильным телефоном. Фото: Magnific

Если мобильная связь ловит с трудом, а оператор долго не реагирует на жалобы, абонент может обратиться не только в службу поддержки. Известно, куда украинцам жаловаться на проблемы или отсутствие сигнала и как защитить себя, если оператор безосновательно списывает деньги или подключает платные услуги без вашего согласия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Как пожаловаться на оператора в НКЭК

Проблемы с качеством связи можно передать в Национальную комиссию, регулирующую сферы электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовой связи (НКЭК). Но сначала стоит обратиться к самому оператору и зафиксировать проблему. Если вопрос остался без решения, подготовьте электронное обращение в НКЭК. В нем необходимо указать:

ФИО, адрес проживания и контактные данные;

суть проблемы — дату, сумму списания, адрес, где пропадает сеть, и т. д.;

информацию о предыдущем обращении к оператору;

доказательства: скриншоты, ответ компании, чек и другие документы.

На сайте НКЭК есть специальная электронная форма для обращений граждан. К ней можно прикреплять файлы, в том числе копии обращений к поставщику и аудиозаписи.

Как сообщить об отсутствии связи через приложение "Дія"

Если проблема именно в мобильной связи или интернете, ее можно зафиксировать через приложение "Дія". В нем есть сервис "Отсутствует связь", через который можно передать информацию о проблемной точке. "Дія" передает такие сообщения регулятору.

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Чтобы оставить сообщение:

Откройте приложение "Дія" и найдите сервис "Отсутствует связь". Предоставьте одноразовый доступ к геолокации. Выберите своего мобильного оператора. Укажите, что именно не работает — звонки, интернет или обе услуги. Укажите, возникает ли проблема в помещении или на улице. Укажите, связана ли проблема с отключением электроэнергии.

Сообщение можно оставить даже без интернета, если заранее загрузить карту города или области в приложении "Незламність". В таком случае приложение сохранит координаты, а сообщение сможет передать позже.

Куда обращаться в случае незаконных списаний

Если со счета списали средства за услугу, которую абонент не заказывал, или возникла проблема с тарификацией, после обращения к оператору можно подать жалобу в Госпродпотребслужбу.

Потребитель имеет право получать услуги на условиях договора, знать их стоимость и защищать свои права. Дополнительные услуги не должны подключаться без согласия клиента.

Электронное обращение можно подать через специальную форму Госпродпотребслужбы, выбрав категорию "Защита прав потребителей". В нем необходимо указать свои данные, описать проблему, указать название компании и изложить, чего именно вы требуете. По возможности к обращению следует приложить документы или их копии, подтверждающие нарушение.

Ранее Новини.LIVE писали о самом дешевом тарифе lifecell и о том, что в него входит. "Лайфсет S" стоит 100 гривен в месяц и предоставляет безлимитный домашний интернет и 10 ГБ мобильного трафика. За звонки нужно платить отдельно — 2 гривны за минуту, а цена тарифа зафиксирована до конца 2027 года.

Также Новини.LIVE писали, когда можно не платить за интернет, который пропал после атаки. Если провайдер не уложился в установленный срок ремонта, абонент имеет право на перерасчет за весь период сбоя. Для этого нужно сразу сообщить о проблеме и убедиться, что обращение зарегистрировано.