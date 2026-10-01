Проблеми з мобільним зв’язком та інтернетом: що робити, якщо оператор ігнорує скарги

Чоловік з мобільним телефоном. Фото: Magnific

Якщо мобільний зв'язок ледве ловить, а оператор довго не реагує на скарги, абонент може звернутися не лише до служби підтримки. Відомо, куди українцям скаржитися на проблеми чи відсутність сигналу та як захиститись, якщо оператор безпідставно списує гроші або підключає платні послуги без вашої згоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Як поскаржитися на оператора до НКЕК

Проблеми з якістю зв’язку можна передати до Національної комісії, що регулює сфери електронних комунікацій, радіочастотного спектра та поштового зв’язку (НКЕК). Але спочатку варто звернутися до самого оператора та зафіксувати проблему. Якщо питання залишилося без вирішення, підготуйте електронне звернення до НКЕК. У ньому потрібно вказати:

ПІБ, адресу проживання та контакти;

суть проблеми — дату, суму списання, адресу, де зникає мережа тощо;

інформацію про попереднє звернення до оператора;

докази: скриншоти, відповідь компанії, чек та інші документи.

На сайті НКЕК є спеціальна електронна форма для звернень громадян. До неї можна додавати файли, зокрема копії звернень до постачальника та аудіозаписи.

Як повідомити про відсутній зв’язок через "Дію"

Якщо проблема саме у мобільному зв’язку або інтернеті, її можна зафіксувати через застосунок "Дія". У ньому є сервіс "Відсутній зв’язок", через який можна передати інформацію про проблемну точку. "Дія" передає такі повідомлення регулятору.

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Щоб залишити повідомлення:

Відкрийте "Дію" та знайдіть сервіс "Відсутній зв’язок". Надайте одноразовий доступ до геолокації. Виберіть свого мобільного оператора. Вкажіть, що саме не працює — дзвінки, інтернет чи обидві послуги. Зазначте, чи виникає проблема у приміщенні або на вулиці. Вкажіть, чи пов’язана проблема з відключенням електроенергії.

Повідомлення можна залишити навіть без інтернету, якщо заздалегідь завантажити мапу міста або області в "Незламності". У такому разі застосунок збереже координати, а повідомлення зможе передати пізніше.

Куди звертатися через незаконні списання

Якщо з рахунку списали кошти за послугу, яку абонент не замовляв, або виникла проблема з тарифікацією, після звернення до оператора можна подати скаргу до Держпродспоживслужби.

Споживач має право отримувати послуги на умовах договору, знати їхню вартість і захищати свої права. Додаткові послуги не мають підключатися без згоди клієнта.

Електронне звернення можна подати через спеціальну форму Держпродспоживслужби, обравши категорію "Захист прав споживачів". У ньому потрібно вказати свої дані, описати проблему, зазначити назву компанії та викласти, чого саме ви вимагаєте. За можливості до звернення варто додати документи або їхні копії, які підтверджують порушення.

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