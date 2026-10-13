lifecell змінює умови підключення: хто заплатить більше з 14 жовтня

Дівчина на вулиці з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Витрати на мобільний зв'язок ще сильніше битимуть по гаманцю. Вже з 14 жовтня оператор lifecell запроваджує нові умови підключення, за якими вартість одного й того самого тарифу суттєво відрізнятиметься для різних абонентів. Одним доведеться платити 500 гривень, тоді як для інших зв'язок коштуватиме майже вдвічі дешевше. Відомо, кого торкнеться подорожчання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спільноту ринку телекомунікацій України MZU.

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Як зміняться ціни з 14 жовтня

Оператор оновлює умови тарифного плану "Максі" для нових підключень. Вартість залежатиме від того, як саме абонент приєднається до мережі та чи персоніфікує свій номер.

Передбачено три варіанти оплати:

500 гривень за чотири тижні — стандартна вартість тарифу;

450 гривень за чотири тижні — для абонентів, які персоніфікують номер;

270 гривень за чотири тижні — для тих, хто перейде до lifecell від іншого оператора зі збереженням номера.

Скільки доведеться витрачати на зв'язок за рік

Абонентам слід враховувати, що lifecell встановлює оплату за 28 днів, а не за календарний місяць. За рік набирається 13 таких періодів. Так що річні витрати на тариф "Максі" становитимуть:

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6 500 гривень — за стандартною ціною;

5 850 гривень — після персоніфікації номера;

3 510 гривень — у разі переходу від іншого оператора зі своїм номером.

Який тариф закриють для нових абонентів

Окремо lifecell з 14 жовтня припиняє підключення до тарифу "Мега". Це не стосується абонентів, які встигли підключитися до нього раніше — вони продовжать користуватися послугами на старих умовах. Також не підвищуватимуть ціни на "Максі" для чинних абонентів.

Раніше Новини.LIVE писали, як заощадити на зв’язку з lifecell. За 175 гривень на місяць абоненти отримають 25 ГБ мобільного трафіку, 1300 хвилин по Україні та доступ до 120 телеканалів. Ціну пакета обіцяють зберегти до кінця 2027 року, а тим, кому потрібен лише інтернет, доступний дешевший варіант за 100 гривень на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали про найдешевший тариф Vodafone. Пакет GigaCombo за 350 гривень на місяць включає безлімітний мобільний і домашній інтернет, 500 хвилин на дзвінки в Україні та ЄС і доступ до Vodafone TV. За певних умов можна платити 250 гривень на місяць, але після завершення шестимісячної знижки для частини клієнтів діятиме повна вартість.