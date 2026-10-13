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Головна Економіка lifecell змінює тарифи з 14 жовтня: кому доведеться платити до 500 гривень

lifecell змінює тарифи з 14 жовтня: кому доведеться платити до 500 гривень

Ua ru
13 жовтня 2026 15:30
lifecell змінює умови підключення: хто заплатить більше з 14 жовтня
Дівчина на вулиці з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Витрати на мобільний зв'язок ще сильніше битимуть по гаманцю. Вже з 14 жовтня оператор lifecell запроваджує нові умови підключення, за якими вартість одного й того самого тарифу суттєво відрізнятиметься для різних абонентів. Одним доведеться платити 500 гривень, тоді як для інших зв'язок коштуватиме майже вдвічі дешевше. Відомо, кого торкнеться подорожчання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на спільноту ринку телекомунікацій України MZU.

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Як зміняться ціни з 14 жовтня

Оператор оновлює умови тарифного плану "Максі" для нових підключень. Вартість залежатиме від того, як саме абонент приєднається до мережі та чи персоніфікує свій номер.

Передбачено три варіанти оплати:

  • 500 гривень за чотири тижні — стандартна вартість тарифу;
  • 450 гривень за чотири тижні — для абонентів, які персоніфікують номер;
  • 270 гривень за чотири тижні — для тих, хто перейде до lifecell від іншого оператора зі збереженням номера.

Скільки доведеться витрачати на зв'язок за рік

Абонентам слід враховувати, що lifecell встановлює оплату за 28 днів, а не за календарний місяць. За рік набирається 13 таких періодів. Так що річні витрати на тариф "Максі" становитимуть:

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  • 6 500 гривень — за стандартною ціною;
  • 5 850 гривень — після персоніфікації номера;
  • 3 510 гривень — у разі переходу від іншого оператора зі своїм номером.

Який тариф закриють для нових абонентів

Окремо lifecell з 14 жовтня припиняє підключення до тарифу "Мега". Це не стосується абонентів, які встигли підключитися до нього раніше — вони продовжать користуватися послугами на старих умовах. Також не підвищуватимуть ціни на "Максі" для чинних абонентів.

Раніше Новини.LIVE писали, як заощадити на зв’язку з lifecell. За 175 гривень на місяць абоненти отримають 25 ГБ мобільного трафіку, 1300 хвилин по Україні та доступ до 120 телеканалів. Ціну пакета обіцяють зберегти до кінця 2027 року, а тим, кому потрібен лише інтернет, доступний дешевший варіант за 100 гривень на місяць.

Також Новини.LIVE розповідали про найдешевший тариф Vodafone. Пакет GigaCombo за 350 гривень на місяць включає безлімітний мобільний і домашній інтернет, 500 хвилин на дзвінки в Україні та ЄС і доступ до Vodafone TV. За певних умов можна платити 250 гривень на місяць, але після завершення шестимісячної знижки для частини клієнтів діятиме повна вартість.

тарифи lifecell ціни мобільний оператор мобільний зв'язок
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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