Смартфон в руці. Фото: Pexels

Популярний відеохостинг YouTube суттєво підвищив вартість підписки Premium для українців. Наприклад, сімейний тарифний план подорожчав одразу вдвічі, а індивідуальна передплата — до 179 грн. Для користувачів це відчутний удар по гаманцях, однак існують законні способи платити менша, а в окремих випадках користуватися платформою без додаткової плати.

Як можна заощадити на підписці та коли можна взагалі не платити, розбиралися Новини.LIVE.

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Як змінилася вартість підписки Premium

На офіційній сторінці YouTube Premium зазначається, що індивідуальна підписка із щомісячною оплатою тепер коштує 179 грн. До подорожчання вартість складала 99 грн. Для студентів передбачений пільговий тариф, який теж відчутно зріс у ціні — з 59 до 109 грн.

Найбільше подорожчала підписка для користувачів, які оформили сімейний тариф. Якщо раніше щомісячний платіж був 149 грн, то тепер необхідно віддавати по 299 грн. Такий план дозволяє розділяти переваги YouTube Premium з сім'єю — до п'яти користувачів.

Як заощадити на YouTube Premium

YouTube окремо запустив підписку Premium Lite, яка значно доступніша для користувачів. Фіксована щомісячна плата складає 99 грн. Низька ціна має як переваги, так і недолік, який може стати ключовим для окремих людей.

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Переваги:

перегляд відео без реклами;

фонове відтворення контенту;

завантаження відео.

Однак даний тариф не охоплює YouTube Music, тому слухати улюблені пісні доведеться з рекламою.

Ще один варіант економії — оформити сімейну підписку та розділити оплату з друзями. Втім, такий крок суперечитиме політиці YouTube. В останні місяці відеохостинг почав відстежувати користувачів, які порушують умови підписки та надають доступ особам, що не проживають з ними разом. Тож, скориставшись таким методом варто бути готовими до наслідків. Зазвичай користувачам спочатку надсилають попередження, а далі можливе призупинення підписки в односторонньому порядку.

Як користуватися YouTube Premium за 0 грн

Оператор мобільного зв'язку "Київстар" надає своїм абонентам можливість переглядати відео на YouTube без додаткової плати. В рамках сервісу "Суперсили" можна підключити YouTube Premium Lite до свого тарифу.

Забезпечити себе безкоштовним доступом до платформи можна за декілька хвилин у застосунку "Мій Київстар". Для цього потрібно обрати відповідну Суперсилу, авторизуватися через Google та вибрати електронну адресу, для якої діятиме підписка. Пропозиція доступна для більшості тарифів "Київстар", але краще завчасно перевірити інформацію на офіційному сайті.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, абонентам оператора lifecell доведеться платити більше. Компанія вирішили підняти ціни для окремих користувачів. Нові умови починають діяти вже з 28 жовтня.

Також Новини.LIVE писали, що "Київстар" оновив тарифні плани, орієнтуючись на потреби абонентів. Зміни торкнулися послуги "Домашній інтернет". Подорожчання склало від 50 до 100 грн.