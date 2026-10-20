Смартфон в руке. Фото: Pexels

Популярный видеохостинг YouTube существенно повысил стоимость подписки Premium для украинцев. Например, семейный тарифный план подорожал сразу вдвое, а индивидуальная подписка — до 179 грн. Для пользователей это ощутимый удар по кошелькам, однако существуют законные способы платить меньше, а в отдельных случаях пользоваться платформой без дополнительной платы.

Как можно сэкономить на подписке и когда можно вообще не платить, разбирались Новини.LIVE.

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Как изменилась стоимость подписки Premium

На официальной странице YouTube Premium указано, что индивидуальная подписка с ежемесячной оплатой теперь стоит 179 грн. До подорожания стоимость составляла 99 грн. Для студентов предусмотрен льготный тариф, который также ощутимо вырос в цене — с 59 до 109 грн.

Больше всего подорожала подписка для пользователей, оформивших семейный тариф. Если раньше ежемесячный платеж составлял 149 грн, то теперь необходимо платить по 299 грн. Такой план позволяет делиться преимуществами YouTube Premium с семьей — до пяти пользователей.

Как сэкономить на YouTube Premium

YouTube отдельно запустил подписку Premium Lite, которая значительно доступнее для пользователей. Фиксированная ежемесячная плата составляет 99 грн. Низкая цена имеет как преимущества, так и недостаток, который может стать ключевым для отдельных людей.

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Преимущества:

просмотр видео без рекламы;

воспроизведение контента в фоновом режиме;

скачивание видео.

Однако данный тариф не распространяется на YouTube Music, поэтому слушать любимые песни придется с рекламой.

Еще один вариант экономии — оформить семейную подписку и разделить оплату с друзьями. Впрочем, такой шаг будет противоречить политике YouTube. В последние месяцы видеохостинг начал отслеживать пользователей, которые нарушают условия подписки и предоставляют доступ лицам, не проживающим с ними вместе. Поэтому, воспользовавшись таким методом, стоит быть готовыми к последствиям. Обычно пользователям сначала отправляют предупреждение, а затем возможно приостановление подписки в одностороннем порядке.

Как пользоваться YouTube Premium за 0 грн

Оператор мобильной связи "Киевстар" предоставляет своим абонентам возможность просматривать видео на YouTube без дополнительной платы. В рамках сервиса "Суперсилы" можно подключить YouTube Premium Lite к своему тарифу.

Обеспечить себе бесплатный доступ к платформе можно за несколько минут в приложении "Мой Киевстар". Для этого нужно выбрать соответствующую "Суперсилу", авторизоваться через Google и указать электронный адрес, на который будет действовать подписка. Предложение доступно для большинства тарифов "Киевстар", но лучше заранее проверить информацию на официальном сайте.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что абонентам оператора lifecell придется платить больше. Компания решила повысить цены для отдельных пользователей. Новые условия вступают в силу уже с 28 октября.

Также Новини.LIVE писали, что "Киевстар" обновил тарифные планы, ориентируясь на потребности абонентов. Изменения коснулись услуги "Домашний интернет". Подорожание составило от 50 до 100 грн.