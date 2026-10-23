Магазин Київстару в Києві. Фото: Новини.LIVE

Київстар попередив про зміни в умовах обслуговування абонентів з 1 листопада 2026 року. Деякі тарифні плани для клієнтів контракту будуть оновлені, проте йдеться не про вартість. Користувачі отримають збільшене наповнення, зокрема у вигляді хвилин на розмови, SMS, мобільного трафіку в роумінгу тощо. Ми дізналися, до чого варто готуватися найближчим часом.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Київстару.

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Зміни в тарифних планах Київстару

По-перше, до переліку держав для міжнародних дзвінків компанія додала Угорщину, Нідерланди та Словенію. З 1 листопада телефонувати в ці країни на вигідних умовах зможуть абоненти таких тарифних планів Київстару:

ВСЕ РАЗОМ Драйвовий Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Сильний Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Топовий Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт;

ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт;

Простий Контракт.

По-друге, для користувачів пакета послуг "ВСЕ РАЗОМ Базовий Контракт" автоматично відключать опцію "Світ чекає — Угорщина" 31 жовтня 2026 року. За цю послугу клієнти мобільного оператора платили 75 грн на місяць, аби телефонувати на угорські номери, витрачаючи свої тарифні хвилини.

По-третє, Київстар розширить наповнення тарифного плану "ВСЕ РАЗОМ Преміум Контракт" — кількість повідомлень збільшиться з 800 штук до 2 700 SMS.

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"Для абонентів тарифів LOVE UA Свобода 2024, LOVE UA База Контракт, LOVE UA Свобода Контракт, LOVE UA Комфорт та ВСЕ РАЗОМ Комфорт розширюється перелік доступних Суперсил. Відтепер вони зможуть вибрати Київстар ТБ", — додали в компанії.

Тарифні плани Київстару подорожчають

Раніше ми розповідали, що мобільний оператор попередив абонентів про зміну вартості послуги доступу до супутникового інтернету Starlink. З 1 листопада 2026 року представники бізнесу та державні установи будуть платити більше, а назви тарифних планів перейменують.

Замість пакетів Local Priority можна буде підключити Business, а пропозиції Global Priority з різним наповненням стануть Global Business. Нові ціни для користувачів перебуватимуть на такому рівні:

Business 50 GB — 1 727,24 грн;

Global Business 50 GB — 16 516,69 грн;

Business 100 GB — 2 482,90 грн;

Global Business 100 GB — 24 775,04 грн;

Business 200 GB — 4 048,21 грн;

Global Business 200 GB — 41 291,73 грн;

Business 500 GB — 4 803,87 грн;

Global Business 500 GB — 49 550,08 грн;

Business 1 TB — 8 636,18 грн;

Global Business 1 TB — 90 841,81 грн;

Business 2 TB — 16 354,76 грн;

Global Business 2 TB — 173 425,27 грн.

Водночас обсяг даних залишиться незмінним. Якщо абонентів не влаштовують нові умови обслуговування, вони повинні розірвати співпрацю з Київстаром до 30 жовтня 2026 року включно, згідно з Договором. Вплинути на ціноутворення мобільний оператор не може, оскільки дорожчання тарифних планів пов’язане з глобальною політикою Starlink.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують красиві номери Київстару. До 30 жовтня 2026 року включно діє знижка 50% на прості комбінації — замість 600 грн потрібно заплатити 300 грн. На вибір абонентів мобільного оператора — різні типи і категорії номерів.

Також Новини.LIVE розповідали, які тарифні плани можуть вигідно підключити пенсіонери. Київстар, Vodafone та lifecell запропонували абонентам пакети послуг на різний гаманець, але з достатнім наповненням. Ми розібралися, що краще підійде людям похилого віку.