Скидка от 100 до 400 грн: как абонентам Киевстара платить меньше за связь
Абоненты одного из популярных мобильных операторов Украины могут экономить на связи. Акция доступна корпоративным клиентам Киевстара, которые подключат тарифный план для бизнеса. Предложение "Покупай больше" предусматривает снижение стоимости обслуживания в течение шести месяцев при оформлении нескольких SIM-карт в одном заказе.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.
Сколько стоят тарифы для бизнеса
Осенью 2026 года мобильный оператор отменил стандартную скидку 35% для новых корпоративных абонентов, однако запустил специальную акцию "Покупай больше". Стандартная стоимость обслуживания находится на таком уровне в октябре:
- На связи — 400 грн/мес.;
- На связи Безлим — 600 грн/мес.;
- На связи Безлим+ — 1000 грн/мес.
"Если нужен новый номер, вы можете заказать SIM-карты с тарифами для бизнеса полностью онлайн. Чтобы оформить документы самостоятельно, понадобится электронная подпись директора предприятия", — уточнили в компании.
Как получить скидку от Киевстара
Чтобы меньше платить за тарифные планы мобильного оператора, нужно оформить не менее двух SIM-карт в одном заказе. В то же время можно подключить как одинаковые пакеты услуг, так и разные.
Чем больше SIM-карт выбрать, тем выгоднее скидка на первые шесть месяцев обслуживания. Максимальное снижение цены предполагается при заказе от пяти SIM-карт:
- На связи — 100 грн/мес.;
- На связи Безлим — 200 грн/мес.;
- На связи Безлим+ — 400 грн/мес.
После окончания акционного предложения стоимость тарифного плана станет стандартной. Скидка активируется автоматически при подключении через официальный сайт Киевстара, платформу для координаторов или в физическом магазине мобильного оператора.
Стоит отметить, что в случае переноса номера в сеть Киевстара с помощью сервиса MNP акция "Покупай больше" не применяется.
Что еще нужно знать украинцам
Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар обновил несколько тарифных планов в октябре 2026 года. Пользователи Домашнего Интернета могут подключить пакеты услуг за 300, 400 и 500 грн в месяц. Новым абонентам предоставляется скидка на первые шесть месяцев обслуживания — расходы составляют всего 200 грн.
Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы следует подключить пенсионерам в октябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают выгодные пакеты услуг на разный кошелек. При этом наполнение не страдает — клиентам доступны разные возможности.