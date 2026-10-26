Человек с телефоном у руках. Фото: Pexels

Абоненты одного из популярных мобильных операторов Украины могут экономить на связи. Акция доступна корпоративным клиентам Киевстара, которые подключат тарифный план для бизнеса. Предложение "Покупай больше" предусматривает снижение стоимости обслуживания в течение шести месяцев при оформлении нескольких SIM-карт в одном заказе.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт Киевстара.

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Сколько стоят тарифы для бизнеса

Осенью 2026 года мобильный оператор отменил стандартную скидку 35% для новых корпоративных абонентов, однако запустил специальную акцию "Покупай больше". Стандартная стоимость обслуживания находится на таком уровне в октябре:

На связи — 400 грн/мес.;

На связи Безлим — 600 грн/мес.;

На связи Безлим+ — 1000 грн/мес.

"Если нужен новый номер, вы можете заказать SIM-карты с тарифами для бизнеса полностью онлайн. Чтобы оформить документы самостоятельно, понадобится электронная подпись директора предприятия", — уточнили в компании.

Как получить скидку от Киевстара

Чтобы меньше платить за тарифные планы мобильного оператора, нужно оформить не менее двух SIM-карт в одном заказе. В то же время можно подключить как одинаковые пакеты услуг, так и разные.

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Чем больше SIM-карт выбрать, тем выгоднее скидка на первые шесть месяцев обслуживания. Максимальное снижение цены предполагается при заказе от пяти SIM-карт:

На связи — 100 грн/мес.;

На связи Безлим — 200 грн/мес.;

На связи Безлим+ — 400 грн/мес.

После окончания акционного предложения стоимость тарифного плана станет стандартной. Скидка активируется автоматически при подключении через официальный сайт Киевстара, платформу для координаторов или в физическом магазине мобильного оператора.

Стоит отметить, что в случае переноса номера в сеть Киевстара с помощью сервиса MNP акция "Покупай больше" не применяется.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что Киевстар обновил несколько тарифных планов в октябре 2026 года. Пользователи Домашнего Интернета могут подключить пакеты услуг за 300, 400 и 500 грн в месяц. Новым абонентам предоставляется скидка на первые шесть месяцев обслуживания — расходы составляют всего 200 грн.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие тарифные планы следует подключить пенсионерам в октябре 2026 года. Киевстар, Vodafone и lifecell предлагают выгодные пакеты услуг на разный кошелек. При этом наполнение не страдает — клиентам доступны разные возможности.